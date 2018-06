Perché dire ' aiutiamoli a casa loro' è solo retorica

La Confessione - Carlo Giovanardi : “Chi fuma erba avrà buchi nel cervello”. “Ecco Perché non sono direttore del New York Times” : Botta e risposta sul tema della liberalizzazione delle droghe leggere a ‘La Confessione‘, in onda su Nove mercoledì alle 23.55, tra il conduttore Peter Gomez e Carlo Giovanardi, ex sottosegretario di centrodestra padre della legge Fini-Giovanardi che equiparava le droghe pesanti a quelle leggere. “Lei ha un atteggiamento da Chicago degli anni anni ’30: antiproibizionista”, sostiene il giornalista. “Assolutamente, assolutamente”, ...

Wind Music Awards 2018/ Diretta - scaletta : Rai1 e Raiplay oscurata - perchè non si vedono? (seconda puntata) : Wind Music Awards 2018, Diretta della seconda serata: scaletta e cantanti previsti oggi, martedì 12 giugno. Tutti gli ospiti e le informazioni per seguire l'evento in streaming.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 20:36:00 GMT)

La Vita in Diretta - Marco Liorni saluta : «Questo è un arrivederci. Quando una cosa bella finisce bisogna essere felici Perché c’è stata» : Marco Liorni, La Vita in Diretta Marco Liorni esce di scena con stile, senza nascondere l’emozione. Tra gli abbracci e gli applausi di chi, per sette anni, ha lavorato con lui a La Vita in Diretta. Per il conduttore romano, quella di oggi era l’ultima puntata alla guida del programma pomeridiano di Rai1, che dalla prossima stagione sarà affidato a Tiberio Timperi e alla confermata Francesca Fialdini. Così hanno deciso i vertici Rai. ...

Il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia spiega Perché non dobbiamo avere paura dei robot : Sentirsi minacciati dalle macchine, dagli automi? Può essere giustificato a livello psicologico ma bisogna ricordare sempre che alla fin fine sono, appunto, macchine. E che quindi possono essere spente. Roberto Cingolani, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia – IIT di Genova, in

E’ morto Pippo Caruso. Addio al direttore d’orchestra - autore di Isotta - Johnny bassotto - e Perchè Sanremo è Sanremo : Pippo Caruso e Pippo Baudo “Era un maestro dolcissimo, era amatissimo dai suoi musicisti. Ha segnato la storia della nostra canzone, un’epoca importante dello spettacolo e della cultura in Italia. Con lui se ne è andato un amico fraterno. Era bravo e veloce, riusciva a comporre canzoni di successo in pochissimo tempo: ne sfornava tantissime, ed erano tutte belle. Era una carissima persona e un artista straordinario al quale ero legatissimo. Mi ...

Milena Vukotic a La Vita in diretta/ Il ricordo di Paolo Villaggio : “Non mi manca Perché è sempre con me…” : Milena Vukotic a La Vita in diretta intervistata da Francesca Fialdini, il ricordo di Paolo Villaggio: “Non mi manca perché è sempre con me…”, ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:53:00 GMT)

Malika Ayane/ Perché Stracciabudella? "Vi spiego cosa vuol dire" (Che tempo che fa) : A pochi giorni dall'uscita del suo ultimo singolo, Malika Ayane lancia Domino. E' un album introspettivo, che mette le emozioni in primo piano: "Le stesse emozioni che strappano le budella".(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:26:00 GMT)

F1 - Gp Monaco – Hamilton ‘costretto’ ad applaudire Ricciardo - poi la stoccata : “ci fa piacere se la Red Bull qui va veloce perchè…” : Hamilton fa i complimenti a Ricciardo, ma non risparmia una frecciatina alla Red Bull! Vettel non si presenta: ecco le parole dei piloti post qualifiche del Gp di Monaco Il calendario della F1 arriva nel Principato di Monaco, per uno degli appuntamenti più suggestivi dell’annata di Formula Uno, quello che si corre sul circuito cittadino di Montecarlo. Tutto pronto per la gara di domani con le qualifiche appena concluse che hanno regalato i ...

Barbara D’Urso e il rap di Romina Power : «Non ho interpretato che fosse diretto a me. Perchè avrebbe dovuto farlo?» : Romina Power e Albano cantano ad Amici In molti l’hanno pensato, soprattutto dopo le sue dichiarazioni di ieri. Ma Barbara D’Urso respinge ogni illazione al mittente: l’invettiva rap di Romina Power non era rivolta a lei. Durante Pomeriggio Cinque, all’opinionista Patrizia Groppelli che critica Romina per averla attaccata durante la canzone (“è stata molto maleducata a fare un rap su di te nelle altre ...

Francesca Reggiani/ Perché ho scelto di imitare Sabrina Ferilli e Federica Sciarelli (La Vita in Diretta) : Francesca Reggiani a La Vita in Diretta: “Perché ho scelto di imitare Sabrina Ferilli e Federica Sciarelli”. L'attrice comica si è raccontata in un'intervista con Francesca Fialdini(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:49:00 GMT)

Il director di Skull and Bones spiega Perché uscirà nel 2020 : Nelle ultime ore abbiamo appreso che l'imminente gioco sui pirati di Ubisoft, Skull and Bones, è stato rinviato all'inizio dell'anno fiscale 2019: l'annuncio è arrivato durante l'ultima conference call finanziaria della compagnia. Ciò significa che il gioco uscirà tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020, con la release definitiva che sembra fissata proprio nei primi mesi del 2020. Dopo la notizia di questo ritardo, il direttore creativo Justin ...

F1 - arriva la Direttiva Tecnica della FIA : ecco Perché gli specchietti della Ferrari sono irregolari : La FIA ha inviato a tutti i team di Formula 1 una Direttiva Tecnica per regolamentare il montaggio degli specchietti sull’halo Era stata annunciata nei giorni scorsi, adesso è stata inviata anche ai team. La FIA ha inviato alle scuderie di Formula 1 la nuova Direttiva Tecnica che chiarisce la posizione della Federazione sugli specchietti ancorati all’Halo, nata dopo quanto vista sulla Ferrari a Barcellona. Charlie Whiting e i suoi uomini ...

La donna che guiderà la CIA piace a tutti ma nessuno può dire il Perché : Gina Haspel è un personaggio misterioso: chi la conosce ne parla solo bene, ma su di lei ci sono montagne di informazioni secretate The post La donna che guiderà la CIA piace a tutti ma nessuno può dire il perché appeared first on Il Post.