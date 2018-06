huffingtonpost

: Per illuminare il litorale di Ostia il Campidoglio interra i pali nei vasi da fiori - HuffPostItalia : Per illuminare il litorale di Ostia il Campidoglio interra i pali nei vasi da fiori - GraziaAmelia : RT @HuffPostItalia: Per illuminare il litorale di Ostia il Campidoglio interra i pali nei vasi da fiori - robreg1 : RT @HuffPostItalia: Per illuminare il litorale di Ostia il Campidoglio interra i pali nei vasi da fiori -

(Di sabato 16 giugno 2018)dell'illuminazione inseriti neidae sostenuti da una rete area di cavi per migliorare la visibilità nottura deldi. È quanto accade nel X Municipio di Roma."Stanno per essere ultimati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica sulle spiagge deldi Ponente. Un impianto grazie al quale le spiagge libere di Lungomare Paolo Toscanelli e Lungomare Duca degli Abruzzi, potranno ospitare iniziative a carattere ludico/sportivo anche dopo il tramonto" comunica in una nota il X Municipio. "Siamo veramente al ridicolo" è la denuncia di Marco Possanzini, segretario di Sinistra Italiana nel X Municipio, "siamo sotto la soglia del radar del buon senso. A stagione avviata, senza per altro aver rispettato tutti gli impegni presi sulla gestione delle spiagge libere, senza aver predisposto l'installazione dei ...