Pentathlon | Europei Youth B Drzonkow 2018 | nella finale maschile Giorgio Micheli è quinto

Pentathlon - Europei Youth A Drzonkow 2018 : un reclamo priva l’Italia della doppietta nelle finale femminile. Resta l’oro a squadre : I cavilli del regolamento decidono la finale femminile agli Europei Youth A di Pentathlon moderno in corso a Drzonkow, in Polonia. La scritta “ITALIA” sulla canotta di corsa, anziché la sigla “ITA”: questa la motivazione con cui è stata privata del titolo continentale Alice Rinaudo, e che è costata a Maria Lea Lopez la medaglia d’argento. A fare ricorso la Bielorussia, che guadagna una poco meritata medaglia di ...

Pentathlon - Europei Youth A Drzonkow 2018 : Giorgio Malan e Stefano Frezza superano le qualificazioni maschili : Dopo l’en plein delle azzurrine di ieri, oggi non è andata altrettanto bene ai maschi nelle qualificazioni degli Europei Youth A di Pentathlon moderno in corso a Drzonkow, in Polonia: dei quattro azzurrini al via, soltanto Giorgio Malan e Stefano Frezza hanno centrato la finale, mentre sono stati eliminati Emanuele Tromboni (primo degli esclusi) e Federico Alessandro. Sono andati bene i pentatleti inseriti nel Gruppo A: Giorgio Malan ha ...

Pentathlon - Europei Youth A Drzonkow 2018 : tutte in finale le quattro azzurrine impegnate : Dopo le staffette di ieri, oggi è stata la volta delle qualificazioni femminili agli Europei Youth A di Pentathlon moderno in corso a Drzonkow, in Polonia: ottime notizie per l’Italia, che porta in finale tutte le quattro azzurrine al via, ovvero Agnese Petricca, Alice Rinaudo, Maria Beatrice Mercuri e Maria Lea Lopez. Nel Gruppo A di qualificazione si è distinta Agnese Petricca, che ha vinto la prova di scherma e la prova di nuoto, ...

Pentathlon - Europei Youth A Drzonkow 2018 : Giorgio Malan e Giorgio Micheli centrano il bronzo nella staffetta! Indietro le ragazze : Inizio con medaglia per l’Italia agli Europei Youth A di Pentathlon moderno scattati oggi a Drzonkow, in Polonia: Giorgio Malan e Giorgio Micheli hanno centrato la medaglia di bronzo nella staffetta maschile, mentre Agnese Petricca ed Alessia Marchetti si sono classificate all’ottavo posto. nella staffetta maschile la medaglia d’oro è andata alla coppia padrona di casa della Polonia formata da Kamil Kasperczac ed Igor ...