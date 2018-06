Pensioni | Salvini | ' Manterremo impegni' | ma rimane la nebbia su Quota 100 e Opzione donna

Pensioni - Salvini : '41 anni di anzianità contributiva sufficienti' : Mentre continuano in queste ore scontri e polemiche sulle politiche per l’immigrazione alla luce del caso Aquarius, il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini torna a parlare di Pensioni e fisco rilanciando il programma di quello che è stato ribattezzato il “governo del cambiamento [VIDEO]”. Misure, quelle legate alla riforma Pensioni e al sistema fiscale, per le quali, vista la loro complessita', si dovra' attendere probabilmente ...

Pensioni - la mossa di Matteo Salvini per cacciare Tito Boeri dall'Inps : quale fedelissimo vuole piazzare al suo posto : Da quando è nato il governo Lega-M5s, la poltrona del presidente dell'Inps, Tito Boeri , ha cominciato a vacillare pericolosamente. Certo il numero uno dell'istituto di previdenza non ha fatto nulla ...

Riforma Pensioni - Salvini : Quota 100 per tutti e 41 per i precoci - le novità Video : Di superamento della Riforma Pensioni targata Fornero, di cui dovra' occuparsi personalmente il ministro del Lavoro Luigi Di Maio M5s come ha sottolineato in questi giorni, è tornato a parlare oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini Lega. Il premier Giuseppe Conte, illustrando in Parlamento le dichiarazioni programmatiche del “governo del cambiamento”, ha sì parlato di Pensioni, e in particolare degli assegni di cittadinanza anche se ancora ...

Salvini e Di Maio - i primi passi : 'finita la pacchia per i clandestini'. 'Modifiche a jobs act e Pensioni' : Il neo ministro dell'Interno tocca subito il tema dei migranti e annuncia che domani andrà a Pozzallo. 'Applicheremo la quota 100 per superare la Fornero' assicura il ministro del Lavoro -

Di Maio : 'Pensioni - addio Fornero con la quota 100. Jobs act va rivisto'. Famiglie gay - stop Salvini a Fontana : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre'.

Riforma Pensioni Governo Conte/ Elsa Fornero : non perdonerò mai Salvini (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Elsa Fornero: non perdonerò mai Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 giugno. Elsa Fornero è stata ospite di Circo Massimo, la trasmissione di Radio Capital, dove ha avuto modo di chiarire che ancora non è andata in pensione. Resterà infatti in servizio fino al 1° novembre prossimo. Tra l’altro l’ex ministra lascia il lavoro per sopraggiunti limiti di età, non certo ...