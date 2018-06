Pensioni e Manovra 2019 | la Quota 100 e 41 dovranno rispettare il bilancio

Pensioni e Manovra 2019 - le Quote 100/41 e l'opzione donna slittano all'autunno : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 13 giugno 2018 vedono arrivare le prime proiezioni sui provvedimenti di riforma del comparto previdenziale. A tal proposito, nel breve termine dovrebbe partire la riforma dei centri dell'impiego, mentre il superamento della legge Fornero [VIDEO] potrebbe arrivare solo a partire dal prossimo autunno. Nel frattempo dai sindacati si esprime la necessita' di un confronto, interrompendo la politica dei ...

Imposte - manovra - Pensioni e reddito di cittadinanza : un conto da 25 miliardi Piazza Affari apre in calo. Spread a 270 : Per il 2019, accanto ai 5 miliardi che servono per rendere più flessibile la legge Fornero sulle pensioni e ai 2 per rafforzare i centri per l’impiego funzionali al reddito di cittadinanza, ci sono anche 12,4 miliardi da trovare per impedire che l’Iva salga. Senza tener conto della flat tax che vale almeno una quarantina di miliardi

Imposte - manovra - Pensioni e cittadinanza : un conto da 25 miliardi : Ora è tornata la crescita e, a meno di un repentino peggioramento della situazione, che già preoccupa anche il neo ministro dell'Economia Giovanni Tria, sul deficit il nuovo governo non potrà contare,...

Pensioni ultimissime al 12 maggio su accordo Lega-5S - Manovra 2011 - flessibilità Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 12 maggio 2018 vedono prore il tentativo di confronto tra Movimento 5 Stelle e Lega in merito alla riforma previdenziale e agli altri temi chiave della campagna elettorale. Nel frattempo arrivano nuove prese di posizione dall'Inps e dai sindacati, mentre i tecnici continuano a ritenere impossibile una totale cancellazione della legge Fornero [Video]. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro ...

Pensioni - ultimissime all'8 maggio su elezioni - Manovra Fornero - età di uscita Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 8 maggio 2018 vedono prore la situazione di stallo in merito alla formazione di un nuovo Governo di scopo oppure al ritorno alle urne. La situazione appare ovviamente rilevante per il dibattito sulla modifica della legge Fornero e sulla necessita' di portare maggiore flessibilita' all'interno del comparto previdenziale [Video]. Nel frattempo in Parlamento si discute in merito al DEF tecnico del Governo ...

Pensioni - news al 7/05 su esecutivo - Manovra Fornero e previdenza integrativa Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 7 maggio 2018 vedono concentrarsi il dibattito politico sulla possibile formazione di un Governo e sui programmi elettorali, tra cui continua a spiccare l'abolizione della legge Fornero [Video]. Nel frattempo il centrodestra ha portato avanti il confronto interno, dopo la proposta di accordo avanzata dal leader del M5S Luigi Di Maio. Infine, dall'Inps continua l'attivita' formativa sul ruolo e sul ...

Pensioni - ultimissime news ad oggi 29/4 su Manovra 2011 - giovani - insegnanti Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 29 aprile 2018 vedono prore le discussioni politiche in merito alla ricerca di un accordo finalizzato alla formazione di un nuovo esecutivo, mentre il comparto previdenziale continua a restare uno degli elementi chiave dei diversi programmi governativi. Tra questi, rilievo centrale assume la necessita' di un intervento correttivo sulla legge Fornero per flessibilizzare l'accesso all'Inps [Video]. Nel ...

Pensioni - ultimissime novità al 12/4 su vitalizi - REI e abolizione manovra 2011 Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 12 aprile 2018 vedono prore il dibattito politico tra M5S e Lega sulla formazione del prossimo Governo e sull'abolizione della legge Fornero [Video]. Nel frattempo dal PD arriva una nuova proposta in merito ai vitalizi, attraverso un possibile Richetti Bis. In merito alle misure di welfare si registra il successo del reddito di inclusione, che a partire dal prossimo 1 luglio 2018 vedra' ampliare la ...