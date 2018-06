Blastingnews

Pensioni e Ldb2019: il fact checking sulla quota 100 e sulle altre misure in arrivo

(Di sabato 16 giugno 2018) Le ultime novita'ad oggi 15 giugno 2018 vedono arrivare dal Governo nuove conferme in merito alla volonta' di procedere con la flessibilita' previdenziale VIDEO e la pensione di cittadinanza entro il prossimo anno. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti anche in merito all'aspettativa di vita ed alla possibilita' di autocertificazione per il riconoscimento delle attuali opzioni di prepensionamento. Infine, dai Comitati si richiama ad un approccio realistico rispetto all'attuale clima da campagna elettorale che continua a permeare riguardo il sistemastico. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Riforma, Salvini Lega: i primi provvedimenti all'interno della legge di bilancio 2019 Si è parlato molto dinelle ultime settimane, con una discussione che si è rivelata a tratti ...