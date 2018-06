Filippo Magnini rinuncia a Pechino Express : «Ora devo pensare a difendermi» : Filippo Magnini rinuncia ufficialmente a Pechino Express . IL campione di nuoto sarebbe dovuto partire la prossima settimana, insieme alla sorella per la nuova avventura televisiva, ma lo scandalo ...

Filippo Magnini rinuncia a Pechino Express : sostituito da Le Coliche : Pechino Express 2018: Le Coliche al posto di Filippo Magnini Filippo Magnini non parteciperà a Pechino Express, l’edizione numero sette dell’adventure game del secondo canale del servizio pubblico radiotelevisivo e condotto da Costantino Della Gherardesca. Il due volte campione del mondo avrebbe dovuto partecipare insieme alla sorella maggiore Laura, ma al loro posto arriveranno Le Coliche, il duo di youtuber composto da Claudio e ...

Pechino Express 2018 : Filippo Magnini - deferito per doping - rinuncia. Arrivano Le Coliche : Filippo Magnini Filippo Magnini non parteciperà a Pechino Express 2018. L’ex nuotatore pesarese, due volte campione del mondo, era stato annunciato ufficialmente come concorrente del road game di Rai 2, in coppia con la sorella Laura. Ma l’affair antidoping nel quale è stato coinvolto lo ha costretto nelle ultime ore a rinunciare al programma, e la produzione ha già trovato dei sostituti. Pechino Express 2018: Filippo Magnini dovrà ...

Eleonora Brigliadori non deve partecipare a Pechino Express : Eleonora Brigliadori E va bene che Grande Fratello 15 ha aperto le gabbie. Ma qui forse si va oltre. E lo diciamo senza giri di parole: la Rai, servizio pubblico, non può acconsentire alla partecipazione di Eleonora Brigliadori a Pechino Express. La donna, infatti, torna alla ribalta dopo aver messo in discussione l’efficacia della medicina tradizionale nella cura del cancro ed essersi schierata contro l’obbligatorietà dei vaccini ...

Paola Caruso e Francesco Caserta si sposano / "Nozze entro fine anno - dopo Pechino Express 2018!" : Paola Caruso e Francesco Caserta si sposano. L'ex Bonas di Avanti un altro annuncia a Novella2000: "Ci sposeremo entro fine anno, dopo Pechino Express 2018!"(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 18:55:00 GMT)

Paola Caruso si sposa con Francesco Caserta dopo Pechino Express 2018 : Pechino Express: Paola Caruso annuncia il matrimonio con Francesco Caserta Paola Caruso convolerà a nozze con Francesco Caserta, imprenditore non appartenente al mondo dello spettacolo che vive a Montecarlo. Il 28enne ha rapito il cuore dell’ex Bonas di Avanti un altro di Paolo Bonolis portandola via anche dall’Italia. La Caruso, attualmente, si è trasferita a Monaco dove Francesco Caserta lavora da anni. dopo alcune delusioni ...