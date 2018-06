Party' s over | 11 ragazzi arrestati per spaccio a Brescia

Brescia. Party’s over : sequestrati 43 kg di droga e 100 mila euro : Maxi operazione antidroga della Polizia di Brescia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica. I poliziotti hanno arrestato, in esecuzione di

Al Quirinale il grande Party per il turnover del potere : Eccoli qui i "barbari". Il governo gialloverde, in attesa di "occupare" Palazzo Chigi, dopo il giuramento esordisce nelle istituzioni con il ricevimento nei Giardini del Quirinale. A fare gli onori di casa c'è Sergio Mattarella, ma gli ospiti d'onore sono loro, pentastellati e leghisti ai quali, da oggi, sono affidate le redini del Paese. L'inizio non è dei migliori, con il neopremier Giuseppe Conte che arriva in ritardo di una decina di minuti ...

Amici quarantenni - the Party is over : Con una compagna più giovane di me mi capita di finire in situazioni in cui pensavo di non ritrovarmi più. Due settimane fa siamo stati invitati a un evento che prevedeva un piccolo aperitivo e una cena stellata. Per quelli come me che si stanno avvicinando ai cinquanta, mangiare non è più solo un piacere ma è anche la benzina che permette di stare in forma e tenere il passo. Se la sera mi faccio una pizza e un paio di birre so già che il giorno ...