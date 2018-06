Parnasi | ecco tutti i politici che hanno ricevuto contributi

Ecco i progetti Parnasi -Lanzalone Il trucco per aprire subito i cantieri "Ogni occasione buona per illeciti" : E' Lanzalone che studia le carte dello Stadio di Tor di Valle e si preoccupa di “comunicare con la massima tempestività all'interessato, determinando così il rafforzamento del legame corruttivo” Segui su affaritaliani.it

Roma - 9 arresti e 14 indagati eccellenti per lo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi - ecco chi sono gli altri Raggi : chi ha sbagliato - pagherà : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...