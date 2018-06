Papa su aborto selettivo | ' Nazismo in guanti bianchi'

"Famiglia è solo uomo e donna". Poi il Papa sull'aborto : "Nazismo" : "Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì è vero: famiglia è una parola analoga, si dice anche 'la famiglia delle stelle', 'la famiglia degli animali'. Ma la famiglia immagine di Dio è una sola, quella tra uomo e donna". Non usa mezzi termini Papa Francesco mentre parla ai delegati del Forum delle Famiglie ricevuti oggi in Vaticano. E tocca i temi caldi del di battito politico e ecclesiastico: le ...

Il Papa : "La famiglia è una - no all'aborto selettivo - elogio della donna che aspetta il marito infedele" : "Il secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi". Lo ha detto il Papa, nell'...

Papa : “Aborto bimbi malati nazismo in guanti bianchi” : Città del Vaticano, 16 giu. (AdnKronos) – “Perché non si vedono nani per la strada? Perché il protocollo di tanti medici dice: viene male, mandiamolo via. Il secolo scorso tutto il mondo si è scandalizzato per quello che facevano i nazisti. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi”. Durissima denuncia di Papa Francesco contro l’aborto: “Ho sentito dire che è di moda, o almeno abituale, che quando nei primi ...

Papa : “Aborto bimbi malati nazismo in guanti bianchi” : Città del Vaticano, 16 giu. (AdnKronos) – “Perché non si vedono nani per la strada? Perché il protocollo di tanti medici dice: viene male, mandiamolo via. Il secolo scorso tutto il mondo si è scandalizzato per quello che facevano i nazisti. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi”. Durissima denuncia di Papa Francesco contro l’aborto: “Ho sentito dire che è di moda, o almeno abituale, che quando nei primi ...

Papa Francesco : aborto bimbi malati - come nazisti ma con i guanti bianchi : "Il secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi". Lo ha detto il Papa, nell'udienza con il Forum Famiglie, ...

Il Papa : "Famiglia immagine di Dio è solo uomo-donna. Aborto selettivo - nazismo in guanti bianchi. Infedeltà - mogli siate pazienti" : Il Pontefice ai delegati del Forum delle Famiglie: "Anche se non credenti, se si amano e uniscono in matrimonio sono a immagine e somiglianza di Dio"

A nozze a 13 anni col suo stupratore : «Era incinta - papà contro l'aborto». L'incubo delle spose bambine : Quella di Dawn è una storia terribile, che risale agli anni Novanta, ma che non è l?unica del suo genere. L?ha raccontata qualche giorno fa il New York Times ed è...

A nozze a 13 anni col suo stupratore : «Era incinta - papà contro l'aborto». L'incubo delle spose bambine : Quella di Dawn è una storia terribile, che risale agli anni Novanta, ma che non è l?unica del suo genere. L?ha raccontata qualche giorno fa il New York Times ed è...

Il Papa ai medici cattolici : «Su fine vita e aborto non riducetevi a esecutori» : ... partendo dal rapporto medico-paziente fino ad arrivare all'attività missionaria per migliorare le condizioni di salute delle popolazioni nelle periferie del mondo. La vostra opera è una forma ...

Il Papa ringrazia i Missionari della Misericordia per avere confessato e assolto anche dal peccato di aborto : ... Papa Francesco stamattina ha ringraziato il lavoro fatto dalle centinaia di Missionari della Misericordia in tutto il mondo durante il Giubileo, per confessare e assolvere i fedeli dai peccati più ...