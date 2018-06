Papa | si dice famiglie | ma famiglia è una | uomo e donna

Strattoni e calci al figlioletto in strada a Mestre. Il piccolo piangeva e diceva : 'Basta papà' : MESTRE - Strattonato fino a farlo cadere, e poi preso a calci sul fianco. Non è riuscito a sfuggire e chiedere aiuto e tanto meno a difendersi: la vittima è un bambino di circa otto anni. A mettergli ...

Governo - quando Fontana diceva : “Matrimonio solo tra mamma e papà - le altre schifezze non le voglio sentire” : Al Congresso federale della Lega Nord, organizzato a Parma il 21 maggio del 2017, il neo ministro alla Famiglia, Lorenzo Fontana, diceva: “voglio un’Europa in cui il matrimonio sia tra una mamma e un papà e i bambini vengano dati a una mamma e a un papà. Le altre schifezze non le vogliamo neanche sentire nominare”. Nel video-blob, troviamo Fontana in versione ultrà allo stadio per la partita della sua Hellas Verona contro il ...

Papa Francesco dice che con lo sport si può diventare santi : Città del Vaticano, 1 giu. , askanews, Lo sport può essere uno strumento di incontro, di formazione, di missione e anche di santificazione, secondo Papa Francesco, notoriamente tifoso di calcio, che ...

Papà stuprava la figlia dodicenne 'Così ti puoi difendere da chi ti vuole violentare' : 'Te lo faccio, così ti puoi difendere da chi ti vuole violentare': con questa atroce giustificazione un padre cinquantenne della provincia di Perugia violentava sua figlia di 12 anni. I carabinieri lo ...

Bamboccioni illegali : giudice ordina lo sfratto a 30enne che viveva ancora con i genitori - “non puoi più stare con mamma e papà” [INFO e DETTAGLI] : Essere ‘Bamboccioni’ sta per diventare ‘illegale’, perlomeno negli Stati Uniti dove un giudice ha ordinato lo sfratto a un 30enne che viveva ancora a casa con i genitori. Il giovane infatti non voleva saperne di andar via di casa, pertanto i genitori esasperati hanno deciso di rivolgersi a un tribunale che ha dato loro ragione: la causa è finita con un mandato di sfratto. Il giudice della Corte Suprema, Donald Greenwood, ...

Il Papa benedice la Clericus Cup : La Clericus Cup incontra il Santo Padre. Mercoledì 23, a pochi giorni della finale del campionato di calcio ecclesiastico 2018, una delegazione di rappresentanti di ciascuna delle 16 squadre, iscritte al torneo calcistico pontificio, promosso dal CSI, parteciperà all’udienza generale del Papa in Piazza San Pietro. Alla cerimonia parteciperanno i rettori ed i capitani delle 16 squadre – pontifici collegi, seminari, università ...

Mercoledì Papa benedice 'Clericus Cup' : ROMA, 21 MAG - La Clericus Cup incontra il Santo Padre. Mercoledì 23, a pochi giorni della finale del campionato di calcio ecclesiastico 2018, una delegazione di rappresentanti di ciascuna delle 16 ...

Con il papà per imparare il mestiere : sedicenne si amputa una mano : Lavora col papà in una azienda della zona industriale di Pavia di Udine , in uno stabilimento che si occupa di lavorazioni meccaniche e resta gravemente ferito alla mano destra e al polso , lesionati ...

Wim Wenders : "Ogni volta che Papa Francesco lasciava il set mi diceva "Pregate per me". E lo pensava davvero" : Ogni volta che lasciava il set, "l'ultima cosa che diceva era: 'Pregate per me'. E questo non era soltanto un modo per salutare: lo pensava veramente". A parlare così è Wim Wenders e l'attore di cui parla non è una star qualsiasi, ma Papa Bergoglio in persona. Papa Francesco è infatti il protagonista di Le Pape François - Un homme de parole, documentario di Wenders che passerà il 13 maggio nella sezione ...

Madre in carcere - papà marittimo : dodicenne molestata dal nonno : Sorrento. La Madre è in carcere, il papà marittimo è imbarcato e il nonno abusa della nipote di appena 12 anni. I fatti risalgono al 2015 e si sarebbero verificati in un...

Giudice : 'Alfie sta morendo'. Papà : ha avuto un calo - ma lotta ancora | : La Corte d'Appello di Londra valuta la richiesta dei genitori del piccolo che vogliono sia trasferito al Bambin Gesù di Roma. Alfie, 23 mesi e affetto da una grave malattia neurodegenerativa, "si è ...