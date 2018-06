Papa | La famiglia a immagine di Dio è una sola | quella formata da uomo e donna

'La famiglia a immagine di Dio è solo quella uomo-donna' - Papa Francesco - : Roma, 16 giu. , askanews, 'Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì è vero: famiglia è una parola analoga, si dice anche 'la famiglia delle stelle', '...

"Famiglia è solo uomo e donna". Poi il Papa sull'aborto : "Nazismo" : "Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì è vero: famiglia è una parola analoga, si dice anche 'la famiglia delle stelle', 'la famiglia degli animali'. Ma la famiglia immagine di Dio è una sola, quella tra uomo e donna". Non usa mezzi termini Papa Francesco mentre parla ai delegati del Forum delle Famiglie ricevuti oggi in Vaticano. E tocca i temi caldi del di battito politico e ecclesiastico: le ...

Il Papa : «La famiglia a immagine di Dio è solo una - formata da uomo e donna» : Francesco ai delegati del Forum delle Famiglie per i 25 anni della loro associazione. E sul matrimonio invita tutti a leggere l’Amoris Latetia, il suo documento su nozze e amore

Il Papa : "La famiglia è una - no all'aborto selettivo - elogio della donna che aspetta il marito infedele" : "Il secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi". Lo ha detto il Papa, nell'...

Il Papa : «La famiglia a immagine di Dio è solo una - uomo e donna» : Francesco ai delegati del Forum delle Famiglie per i 25 anni della loro associazione. E sul matrimonio invita tutti a leggere l’Amoris Latetia, il suo documento su nozze e amore

Papa Francesco cancella le famiglie Arcobaleno : "La famiglia è solo una - uomo e donna" : "La famiglia è solo uomo-donna". Non c'è spazio per altre forme familiari, secondo Papa Francesco, che interviene su un tema particolarmente caldo e dibattuto in Italia dopo le dichiarazioni del ministro della famiglia, Lorenzo Fontana, che hanno scatenato la reazione veemente del mondo Lgbti."Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì è vero: famiglia è una parola ...

Il Papa : "Famiglia immagine di Dio è solo uomo-donna. Aborto selettivo - nazismo in guanti bianchi. Infedeltà - mogli siate pazienti" : Il Pontefice ai delegati del Forum delle Famiglie: "Anche se non credenti, se si amano e uniscono in matrimonio sono a immagine e somiglianza di Dio"

Papa : si dice famiglie - ma famiglia è una - uomo e donna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Papa - famiglia è una sola : uomo e donna : 12.43 "Oggi fa dolore dirlo: si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì, è vero che la parola famiglia è analoga" e ci sono "la famiglia delle stelle, la famiglia degli alberi..." ma "la famiglia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola". Così il Papa parlando al Forum famiglie. E sull'aborto dice che quello selettivo è come il nazismo,ma con i guanti bianchi."Quando in gravidanza" si vede che "forse il bimbo non sta ...

Papa Francesco : 'La famiglia a immagine di Dio è solo quella tra uomo e donna' : 'Il nostro mondo - ha detto durante una udienza - spesso tentato e guidato da logiche individualistiche ed egoistiche, non di rado smarrisce il senso e la bellezza dei legami stabili, dell'impegno ...

Papa Francesco : la famiglia a immagine di Dio è solo quella uomo-donna - : Il Pontefice è intervenuto al Forum Famiglie. "Si parla di diversi tipi di famiglia, la parola è analoga", ma quella "immagine di Dio è una sola", ha detto

Papa Francesco : la famiglia a immagine di Dio è solo quella uomo-donna : Papa Francesco: la famiglia a immagine di Dio è solo quella uomo-donna Il Pontefice è intervenuto al Forum Famiglie. “Si parla di diversi tipi di famiglia, la parola è analoga”, ma quella “immagine di Dio è una sola”, ha detto Parole chiave: ...

Papa Francesco : "La famiglia è solo uomo-donna" : "La famiglia è solo uomo-donna". Non c'è spazio per altre forme familiari, secondo Papa Francesco, che interviene su un tema particolarmente caldo e dibattuto in Italia dopo le dichiarazioni del ministro della famiglia, Lorenzo Fontana, che hanno scatenato la reazione veemente del mondo Lgbti."Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì è vero: famiglia è una parola ...

'La famiglia è mamma e papà. Tutto il resto è schifezza' : ... ha già ribadito affermando che le famiglie arcobaleno "non esistono", sollevando così numerose polemiche e prese di posizione dalla società civile al mondo politico. In primis, dalla senatrice del ...