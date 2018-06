Papa Francesco | ' La famiglia a immagine di Dio è solo quella tra uomo e donna'

Papa Francesco : la famiglia a immagine di Dio è solo quella uomo-donna - : Il Pontefice è intervenuto al Forum Famiglie. "Si parla di diversi tipi di famiglia, la parola è analoga", ma quella "immagine di Dio è una sola", ha detto

Papa Francesco : "La famiglia è solo uomo-donna" : "La famiglia è solo uomo-donna". Non c'è spazio per altre forme familiari, secondo Papa Francesco, che interviene su un tema particolarmente caldo e dibattuto in Italia dopo le dichiarazioni del ministro della famiglia, Lorenzo Fontana, che hanno scatenato la reazione veemente del mondo Lgbti."Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì è vero: famiglia è una parola ...

"L'operazione Mare Nostrum sponsorizzata da Papa Francesco" : Mare Nostrum, l'operazione di salvataggio in Mare dei migranti che cercavano di attraversare il Canale di Sicilia dalle coste libiche al territorio italiano, attuata dal 18 ottobre 2013 al 31 ottobre 2014, avrebbe avuto uno sponsor eccezionale: papa Francesco.Secondo quanto scrive il vaticanista Marco Tosatti sul suo blog, l"operazione gestita dalle forze della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare italiane, che segnò l"inizio della ...

Papa Francesco : non lasciare migranti in balia delle onde : Roma – Di seguito le parole di Papa Francesco. Le Beatitudini di Gesù nel Vangelo “insegnino a noi e al nostro mondo a non diffidare o lasciare in balia delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia. Ci portino a non vivere del superfluo, a spenderci per la promozione di tutti, a chinarci con compassione sui più deboli. Senza la comoda illusione che, dalla ricca tavola di pochi, possa ‘piovere’ ...

Papa Francesco boccia l'idea del reddito di cittadinanza : 'Serve lavoro per tutti e non forme di assistenzialismo' : Città del Vaticano - A Papa Francesco il reddito di cittadinanza - cavallo di battaglia dei Cinquestelle - non piace proprio. Lo aveva già ribadito a Genova, durante la sua visita due anni fa , 'L'...

Sviluppo sostenibile : Papa Francesco ci invita a ripensare le strategie per la crescita : “Si sono riuniti per due giorni alla Casina Pio IV, sede della Pontificia Accademia delle Scienze, su invito della cattolica Notre Dame University, per discutere sul tema “Energy transition and care for our common home”. Alla fine, – – scrive Donato Speroni – i big del petrolio sono stati ricevuti sabato 9 da Papa Francesco, che con un articolato discorso li ha invitati ad accelerare la transizione verso le rinnovabili e ...

Papa Francesco : 'Chè il Mondiale sia occasione d'incontro e fraternità'. Il Tweet : 'Invio un cordiale saluto ai giocatori e a quanti seguiranno i Campionati Mondiali di Calcio, che iniziano oggi in Russia. Auguro che tale evento sportivo costituisca una valida occasione di incontro ...

Migranti - Papa Francesco : “Sono persone - non numeri. Bisogna cambiare mentalità - l’altro non è una minaccia” : “Nella questione della migrazione non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio. I loro diritti fondamentali e la loro dignità devono essere protetti e difesi”. Mentre la nave Aquarius con 629 persone a bordo è ancora in ...

