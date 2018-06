: #Papa: famiglia e' solo uomo-donna - TgLa7 : #Papa: famiglia e' solo uomo-donna - SkyTG24 : Papa Francesco: la famiglia a immagine di Dio è solo quella uomo-donna - HuffPostItalia : Papa Francesco: 'La famiglia è solo uomo-donna' -

"Oggi fa dolore dirlo: si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di. Sì, è vero che la parolaè analoga" e ci sono "ladelle stelle, ladegli alberi..." ma "la, immagine di Dio,, è una". Così ilparlando al Forum famiglie. E sull'aborto dice che quello selettivo è come il nazismo,ma con i guanti bianchi."Quando in gravidanza" si vede che "forse il bimbo non sta bene,ha qualcosa,la prima offerta è: lo mandiamo via? Per vita serena,si uccide un innocente"(Di sabato 16 giugno 2018)