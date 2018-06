Papa | famiglia è una sola | uomo e donna

Papa FRANCESCO : “FAMIGLIA È UNA SOLA - UOMO E DONNA”/ Sull'aborto selettivo : “Nazismo in guanti bianchi” : PAPA FRANCESCO sulla famiglia: “L’unica a immagine di Dio è quella UOMO-donna, non ne esistono altre”. Le parole del santo padre parlando oggi in Vaticano(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:57:00 GMT)

Papa Francesco : “La famiglia è una sola - quella formata da uomo e donna” : "Fa dolore dirlo, oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia ma la famiglia è una sola", ha avvertito il Pontefice parlando con i delegati del Forum delle Famiglie in Vaticano. Riferendosi poi all'aborto selettivo, ha tuonato: "Il secolo scorso tutto il mondo si è scandalizzato per quello che facevano i nazisti. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi.Continua a leggere

Papa Francesco sulla famiglia/ "L'unica a immagine di Dio è quella uomo-donna - non ne esistono altre" : Papa Francesco sulla famiglia: "L'unica a immagine di Dio è quella uomo-donna, non ne esistono altre". Le parole del santo padre parlando oggi in Vaticano(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:07:00 GMT)

"Famiglia è solo uomo e donna". Poi il Papa sull'aborto : "Nazismo" : "Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì è vero: famiglia è una parola analoga, si dice anche 'la famiglia delle stelle', 'la famiglia degli animali'. Ma la famiglia immagine di Dio è una sola, quella tra uomo e donna". Non usa mezzi termini Papa Francesco mentre parla ai delegati del Forum delle Famiglie ricevuti oggi in Vaticano. E tocca i temi caldi del di battito politico e ecclesiastico: le ...

