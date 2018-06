Papa | “Aborto bimbi malati nazismo in guanti bianchi”

meteoweb.eu

: Il Papa sull'#aborto dei bimbi malati: 'Il secolo scorso Il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazis… - Agenzia_Ansa : Il Papa sull'#aborto dei bimbi malati: 'Il secolo scorso Il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazis… - Safro110351 : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa sull'#aborto dei bimbi malati: 'Il secolo scorso Il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa sull'#aborto dei bimbi malati: 'Il secolo scorso Il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Città del Vaticano, 16 giu. (AdnKronos) – “Perché non si vedono nani per la strada? Perché il protocollo di tanti medici dice: viene male, mandiamolo via. Il secolo scorso tutto il mondo si è scandalizzato per quello che facevano i nazisti. Oggi facciamo lo stesso ma con ibianchi”. Durissima denuncia diFrancesco contro l’aborto: “Ho sentito dire che è di moda, o almeno abituale, che quando nei primi mesi di gravidanza si fanno gli studi per vedere se il bambino non sta bene o viene con qualcosa, la prima offerta è: lo mandiamo via. L’omicidio dei bambini: per risolvere la vita tranquilla si fa fuori un innocente”. “Da ragazzo la maestra che insegnava storia ci diceva della rupe, per buttarli giù, per salvaguardare la purezza dei bambini. Un’atrocità, ma noi facciamo lo stesso”, ha aggiunto il Pontefice. Quanto ...