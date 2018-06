Pallavolo - Vnl - Italia-Giappone 3-2 : ANSA, - ROMA, 16 GIU - Seconda vittoria consecutiva per l'Italia nel quarto round della Volley Nations League in corso a Seul, Corea del Sud. Oggi i ragazzi di Blengini hanno avuto la meglio sui ...

Pallavolo – VNL Maschile : l’Italia in Argentina - Randazzo presenta il secondo round : La Nazionale italiana di Pallavolo in Argentina per la VNL Maschile: il commento dello schiacciatore Luigi Randazzo La Nazionale Maschile è arrivata ieri sera (fuso orario è -5h rispetto all’Italia) in Argentina dopo un lungo viaggio durato praticamente due giorni. Quello odierno è sostanzialmente il primo giorno di lavoro per il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini reduce dal tris di vittorie contro Germania, Brasile e Serbia del primo ...