Una vera e propria centrale di riproduzione di, nascosta in un'abitazione privaca nel quartiere "Brancaccio" diè stata scoperta dai finanzieri del gruppo "Pronto intervento".Il servizio è nato da un controllo stradale,durante il quale un palermitano è stato trovato in possesso di circa 300dvd che riproducevano noti. Perquisendo la casa, i militari hanno scoperto e sequestrato circa 23.000 dvd già pronti per la distribuzione, masterizzatori, stampanti e locandine.(Di sabato 16 giugno 2018)