Pagelle Perù-Danimarca 0-1 | Mondiali 2018 | Cueva sbaglia dal dischetto | Poulsen croce e

(Di sabato 16 giugno 2018) Laha sconfitto ilper 1-0 aidi calcio. I nordici si sono imposti sugli Inca nel secondo incontro del gruppo C, di seguito ledelle partita.Gallese, 6: Non può nulla in occasione del gol, per il resto non viene impegnato quasi mai. Trauco, 5,5: Si limita alla fase difensiva, non efficace nell’assalto finale. Ramos, 5,5: Limita Jorgensen a fatica, ha delle responsabilità in occasione del gol. Rodriguez, 6: Meglio del compagno di reparto, riesce a svettare di testa sull’unica punta danese. Advincula, 6,5: Preziosissimo in fase offensiva, con la sua velocità fa impazzire Larsen. Yotun, 5,5: Molto scolastico in impostazione, un po’ leggero in fase di interdizione. Tapia, 6: Non riesce a dimostrare tutte le sue qualità tecniche. Flores, 5,5: Prova ad accendersi in tutti i modi ma un grande Schmeichel neutralizza la sua ...