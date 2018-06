PAGELLE Perù Danimarca 0-1 | i voti della partita Mondiali 2018 gruppo C

PAGELLE Perù-Danimarca 0-1 - Mondiali 2018 : Cueva sbaglia dal dischetto - Poulsen croce e delizia : La Danimarca ha sconfitto il Perù per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. I nordici si sono imposti sugli Inca nel secondo incontro del gruppo C, di seguito le Pagelle delle partita. PERÙ Gallese, 6: Non può nulla in occasione del gol, per il resto non viene impegnato quasi mai. Trauco, 5,5: Si limita alla fase difensiva, non efficace nell’assalto finale. Ramos, 5,5: Limita Jorgensen a fatica, ha delle responsabilità in occasione del ...