Pagelle Francia Australia | i voti della partita Mondiali 2018 gruppo C - primo tempo

Pagelle Francia-Italia 3-1 : Balotelli è il più ispirato - Bonucci cuore e grinta - Jorginho e Mandragora poco incisivi : La prima sconfitta dell’era Mancini arriva in Francia, dove all’Allianz Riviera di Nizza i padroni di casa transalpini superano 3-1 l’Italia in un test amichevole di preparazione ai Mondiali 2018 in Russia. Gli azzurri iniziano il match col piede sbagliato, andando subito sotto di due reti, mentre la Francia, motivata dall’imminente partecipazione ai Mondiali, fa il bello e il cattivo tempo. Un gol di Bonucci desta ...

MotoGP - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi ottimi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...