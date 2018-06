Osini | bimbo azzannato da un cane  

meteoweb.eu

(Di sabato 16 giugno 2018) Paura aper un bambino di quattro anni che è statoda unmeticcio. Il piccolo è stato aggredito dall’animale mentre camminava per le vie diinsieme alla nonna. Ilha riportato fortunatamente solo alcune lievi ferite al polpaccio. I Carabinieri della locale stazione, a conclusione di articolate attività di indagine, sono riusciti a risalire al proprietario delche e’ stato denunciato per omessa custodia dell’animale. Inoltre i militari hanno elevato una sanzione pecuniaria di 220 euro per la violazione per “malgoverno di animali” e poiché l’animale era sprovvisto di microchip obbligatorio, come prescritto dalla legge regionale contro il randagismo e l’abbandono. L'articoloda unMeteo Web.