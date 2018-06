Orrore in Indonesia | il corpo intatto di una donna ritrovato nella pancia di un pitone di

meteoweb.eu

(Di sabato 16 giugno 2018) In, l’attacco di pitoni giganti a persone ignare sta crescendo ad un tasso allarmante: in un altro terrificante incidente, unreticolato di 7 metri ha ingoiato una persona nell’centrale. La vittima, unadi 54 anni di nome Wa Tiba, risultava dispersa da giovedì sera dopo essere stata a controllare il suo orto in un villaggio dell’isola di Muna, pochi chilometri a sud-est dell’isola di Sulawesi. Il giorno dopo la famiglia si è recata all’ortosperanza di avere notizie dellama vi ha trovato solo i suoi effetti personali, come i sandali, un machete e una torcia, oltre ad una zona in cui i cespugli erano scompigliati. La famiglia e tutti gli abitanti si sono messi, dunque, alla sua ricerca e hanno trovato il serpente con larigonfia, a malapena capace di muoversi, a circa 50 metri dagli effetti personali della. Le immagini ...