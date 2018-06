Orogenesi alpina e caledoniana

ideegreen

(Di sabato 16 giugno 2018), il fenomeno che mette in chiaro subito come le montagne non siano da sempre lì dove oggi le vediamo e le raggiungiamo per dilettarci in camminate o sciate. Sono anche loro “nate”, con un processo parecchio impegnativo e che può presentare caratteristiche di vario tipo. (altro…)Idee Green.