Ora o mai più omaggia Fabrizio Frizzi | il commento di Rita Dalla Chiesa

Lisa ha vinto anche la seconda puntata di Ora o mai più: cos'ha cantato ieri sera nel programma di Rai1 E' Lisa la concorrente che ha vinto la seconda puntata di Ora o mai più. La cantante, oggi tornata alla ribalta grazie alla partecipazione al programma di Rai1, nel nuovo appuntamento di venerdì 15 giugno

Ora o mai più : Lisa vince la seconda puntata e ricorda Fabrizio Frizzi : Lisa vince la 2^ puntata di Ora o mai più: standing ovation del pubblico Lisa, pseudonimo di AnnaLisa Panetta, ha vinto la seconda puntata di Ora o mai più di venerdì 15 giugno. Dopo aver vinto la prima puntata dello show di Amadeus con il brano "Sempre" e "T'innamorerai" in duetto con Marco Masini, Lisa è riuscita a convincere giudici e pubblico in sala conquistando di nuovo il primo posto della classifica con 85

Ora o mai più - diretta seconda puntata : I Jalisse - L'essenziale : Ora o mai più, anticipazioni seconda puntata Ora o mai più torna nel prime time del venerdì sera di Rai 1 con la sua seconda puntata, in onda stasera, 15 giugno: Amadeus conduce la seconda sfida che seguiremo live su TvBlog a partire dalle 21.25.

Valeria Rossi/ Canta "La notte" ma non convince Marcella Bella : "Non è stata precisa" (Ora o mai più) : Valeria Rossi, da Tre parole al talent show la Cantante riuscirà la risalita grazie al talent show al fianco del suo nuovo coach Orietta Berti?

Ora o mai più - diretta seconda puntata : Alessandro Canino - Diavolo in me : Ora o mai più, anticipazioni seconda puntata Ora o mai più torna nel prime time del venerdì sera di Rai 1 con la sua seconda puntata, in onda stasera, 15 giugno: Amadeus conduce la seconda sfida che seguiremo live su TvBlog a partire dalle 21.25.

Alessandro Canino/ Canta 'Diavolo in me' : "Spero che il pubblico apprezzi la mia semplicità" (Ora o mai più) : Dopo la prima puntata di "Ora o mai più", a Loredana Berté è stata affidata la rivincita di Alessandro Canino. Come se la caverà il Cantante di "Brutta"?

Ora o mai più - spunta Frizzi ed è standing ovation : Piccolo omaggio di Ora o mai più a Fabrizio Frizzi, 'spuntato' - non certo per caso - nella clip che ha introdotto la cover cantata da Lisa, una delle cantanti in gara. Per ripercorrere un po' il passato dell'artista, che cerca una nuova chance insieme ai suoi colleghi, gli autori hanno scelto un'intervista del 1998 che Frizzi fece ad Andrea Bocelli, che commentava proprio l'esibizione sanremese della giovanissima collega. "Avrà un futuro ...

Francesca Alotta a Ora o mai più : "Ho perso mio figlio" : Ora o mai più: Francesca Alotta confessa la perdita di un figlio È Francesca Alotta la nuova concorrente di Ora o mai più, lo show condotto da Amadeus, che a partire dalla seconda puntata di venerdì 15 giugno ha preso il posto di Donatella Milani. Il conduttore ha presentato la nuova allieva di Fausto Leali dopo aver spiegato il motivo del ritiro della Milani. Nel video di presentazione Francesca Alotta ha spiegato il motivo per cui è stata

Massimo Di Cataldo e la sorella Francesca/ Piangono in diretta per video sulla morte del padre (Ora o mai più) : Massimo Di Cataldo e la sorella Francesca in lacrime a Ora o mai più per video omaggio al padre: "Il nostro maestro". Il filmato sull'esibizione a Carramba che sorpresa

Marco Armani/ Omaggio a Pino Daniele con Red Canzian su "Yes i know my way" (Ora o mai più) : Marco Armani, l'artista finito nell'anonimato prova a rilanciarsi con al timone l'ex Pooh Red Canzian. Cosa canteranno insieme durante la puntata di stasera su Rai Uno?