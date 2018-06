Ora o Mai Più | Lisa trionfa «sempre» | mentre si accendono le prime scintille

Amadeus con Ora o mai più trionfa e batte Balalaika : gli ascolti tv : Ora o mai più doppia Balalaika : ennesimo successo per Amadeus La seconda puntata di Ora o mai più ha avuto un ottimo riscontro dopo l’esordio della scorsa settimana che ha conquistato il 25% di share, pari a 4.730.000 telespettatori. Venerdì 15 giugno sono stati 3.709.000 telespettatori a guardare il programma condotto da Amadeus in prima serata sulla prima rete di Viale Mazzini. La puntata è stata aperta con 20 minuti di ritardo ...

Ascolti TV | Venerdì 15 giugno 2018. In 7 mln per Portogallo-Spagna (33.3%). Flop Balalaika (10.4%) - Ora o Mai Più 20.7% - : Ilary Blasi e Nicola Savino Su Rai1 – dalle 21.45 alle 0.12 – la seconda puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 21.52 – la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share. A seguire Balalaika raccoglie 1.680.000 spettatori con il 10.4%. Su Rai2 The Gunman ha interessato 864.000 spettatori pari al ...

