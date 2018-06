Ascolti TV | Venerdì 15 giugno 2018. In 7 mln per Portogallo-Spagna (33.3%). Flop Balalaika (10.4%) - Ora o Mai Più 20.7% : Ilary Blasi e Nicola Savino Su Rai1 – dalle 21.45 alle 0.12 – la seconda puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 21.52 – la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share (nel dettaglio primo tempo: 6.154.000 – 31.9%; secondo tempo: 7.833.000 – 34.5%; il pre e il post partita: 3.997.000 ...

Ma anc Ora parla? Boldrini al veleno contro Salvini : 'Salga sui barconi con Di Maio' : Record di bile per Laura Boldrini . L'ex presidente della Camera è un fiume di livore contro Matteo Salvini e Luigi Di Maio. In un'intervista al manifesto , dice del ministro degli Interni leghista: '...

Ora o mai più - il commovente omaggio a Fabrizio Frizzi : La seconda puntata di Ora o mai più, il nuovo programma condotto da Amadeus, in onda ogni venerdì su Raiuno, in prima serata, ha dedicato una commovente parentesi a Fabrizio Frizzi ...

Ora o Mai Più : Lisa trionfa «sempre» - mentre si accendono le prime scintille : Ora o Mai Più - Lisa La gara è entrata nel vivo ad Ora o Mai Più, ed il programma condotto da Amadeus riesce a mantenersi interessante anche una volta sfumata la curiosità iniziale. La seconda puntata, pur non potendo contare sull’effetto novità della prima, emoziona lo stesso e, soprattutto, il clima di festa lascia spazio alla competizione. Ora o Mai Più, seconda puntata: Lisa prima in classifica Il rischio di vedere le serate ...

Amadeus con Ora o mai più trionfa e batte Balalaika : gli ascolti tv : Ora o mai più doppia Balalaika : ennesimo successo per Amadeus La seconda puntata di Ora o mai più ha avuto un ottimo riscontro dopo l’esordio della scorsa settimana che ha conquistato il 25% di share, pari a 4.730.000 telespettatori. Venerdì 15 giugno sono stati 3.709.000 telespettatori a guardare il programma condotto da Amadeus in prima serata sulla prima rete di Viale Mazzini. La puntata è stata aperta con 20 minuti di ritardo ...

Rider equiparati a lav Ora tori subordinati : le novità del decreto dignità di Di Maio : La controporoposta di Foodora , impresa tedesca che opera oltre che in Italia in altri 9 Paesi del mondo, è un contratto che rientri nell'alveo delle "collaborazioni", l'unico a suo parere che ...

Ascolti TV | Venerdì 15 giugno 2018. In 7 mln per Portogallo-Spagna (33.3%). Flop Balalaika (10.4%) - Ora o Mai Più 20.7% - : Ilary Blasi e Nicola Savino Su Rai1 – dalle 21.45 alle 0.12 – la seconda puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 21.52 – la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share. A seguire Balalaika raccoglie 1.680.000 spettatori con il 10.4%. Su Rai2 The Gunman ha interessato 864.000 spettatori pari al ...

Ascolti tv ieri - Ora o mai più vs Mondiali di calcio | Dati Auditel 15 giugno 2018 : In molti aspettano i Dati relativi agli Ascolti tv ieri, venerdì 15 giugno 2018. Dopo l’ottimo esordio di settimana scorsa, infatti, come è andata la seconda puntata di Ora o mai più in onda su Rai 1 per la conduzione dell’amatissimo Amadeus? La contro-programmazione di Canale 5 era molto forte. Sull’ammiraglia Mediaset è andata in onda la sfida fra Portogallo e Spagna e successivamente la prima puntata di Balalaika. Hanno cioè ...