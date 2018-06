Ora l' educazione finanziaria

Educazione sessuale - Chiesa Uganda contro governo/ “Insegnato solo uso preservativo : ignOrate nostre proposte” : La Chiesa ugandese protesta contro il ministero dell'Educazione per non aver tenuto in alcun conto i propri suggerimenti in termini di Educazione sessuale nelle scuole del paese(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Sicurezza stradale : da IsOradio lezioni di educazione civica : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – ‘C’è voglia di riscoprire la forza dei princìpi, il valore di una democrazia rappresentativa come la nostra, il senso della collaborazione solidale e della Sicurezza di tutti. Per questo da giugno il nostro canale promuoverà questa importante materia, troppo spesso sottovalutata e relegata nel dimenticatoio”. Lo annuncia Danilo Scarrone, direttore di Rai Isoradio. Molte le iniziative in ...

Educazione ed Interpretazione Ambientale : a Messina si programma il Futuro dopo il LabOratorio Entomologico all’Istituto di Agraria : 1/6 ...

La prima fiducia di Liliana Segre. "Dobbiamo lavOrare sull'educazione civica nelle scuole" : La senatrice Liliana Segre non ha ancora deciso se voterà o no la fiducia al prossimo governo. “Come faccio a dirglielo? È prematuro. Vediamo chi e che cosa realmente propongono, e poi magari con i miei 5 ‘colleghi’ senatori a vita decideremo una linea comune, anche se non so ancora se si fa: sono una recluta, anche se ho quasi 88 anni!”. Nella sua bella casa milanese, al terzo piano di un palazzo ...

"Scuola - Ora basta. Lezioni di educazione al rispetto" : Intervista al sindaco di Bergamo Giorgio Gori che appoggia l'iniziativa di QN: serve una nuova materia scolastica Scuola, un'ora a "lezione di vita 4.0"