"Non si tratta di Ong olandesi, néimbarcazioni registrate in. Anche il governo dei Paesi Bassi è preoccupato per l'attività di Ong nell'area ricerca e salvataggio libica, in violazione del codice di condotta. Facendo cosìstrumentalizzate dal cinico modello dei trafficanti di esseri umani libici e lo sostengono". Lo scrive la rappresentanza olandese presso l'Ue dopo la richiesta del ministro. Lifeline:"Abbiamo mezzi e personale per operazioni di ricerca e soccorso e fornire assistenza a chi ne ha bisogno".(Di sabato 16 giugno 2018)