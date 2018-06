“Oddio | si muovono!” Nota due sacchi tra i cassonetti | poi la scoperta sconcertante

caffeinamagazine

(Di sabato 16 giugno 2018) L’altra sera stava facendo una passeggiata per le strade di Roma quando la sua attenzione è stata attirata da dueabbandonati sul ciglio della strada, vicino ai. Ma non due semplicidi juta con dentro “qualcosa che si muove”, però. Immaginate lo stupore. Curiosità, sì, ma anche brividi. Poteva esserci di tutto ‘di vivo’ là dentro. Ma a quel punto il cittadino che ha fatto lanon ha avuto esitazioni e, vedendo passare lungo via del Ciclismo, dove è avvenuto lo strano ritrovamento, una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Capitale, l’ha subito fermata. Dopo aver spiegato ai militari il problema, questi ultimi si sono dunque avvicinati ai duedi iuta e, dopo aver sentito diversi sibili e guardando con più attenzione tra la trama della juta, si sono subito resi conto del contenuto. ...