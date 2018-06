Nuoto italiano in lutto | Noemi Carrozza muore a 20 anni in un incidente in scooter

Morta a 20 anni Noemi Carrozza - stella del Nuoto sincronizzato italiano : Noemi Carrozza, stella del nuoto sincronizzato italiano, avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 11 settembre, ma un incidente in motorino le è stato fatale. Lo ha comunicato la stessa Federazione di nuoto italiana sul suo sito.Una tragica notizia strazia il cuore del nuoto sincronizzato italiano. Noemi Carrozza è Morta a causa di un incidente in motorino. La vogliamo ricordare così, mentre danza nell'acqua con tutta la ...

Nuoto di fondo - World Series Seychelles 2018 : trionfo italiano! Vittorie per Arianna Bridi e Simone Ruffini : Una tappa alle Seychelles trionfale quella della squadra italiana di Nuoto di fondo, impegnata nella seconda tappa delle World Series (ex World Cup della 10 km). Nella competizione femminile Arianna Bridi, due volte bronzo ai campionati mondiali in Ungheria l’anno scorso (10-25 km) e detentrice del titolo 2017 in questa manifestazione, ha confermato le proprie grandi attitudini imponendosi con il crono di 1h58’32″3. Una ...

Nuoto - Assoluti Riccione : nuovo record italiano per Scozzoli nei 50 rana : ... che si disputeranno dal 3 al 9 agosto a Glasgow e dove il suo avversario principale sarà quel Adame Peaty detentore del record del mondo sia nei 50 che nei 100 rana.

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Fabio Scozzoli devastante! Record italiano nei 50 rana e titolo tricolore : Che Fabio Scozzoli! Il campione di Lugo, dopo aver estasiato nei 100 rana (59″33, quarto tempo al mondo nel 2018), si ripete nei 50 rana ottenendo il nuovo primato italiano di 26″73, aprendo letteralmente le acque romagnole dello Stadio del Nuoto di Riccione, nella gara valida per gli Assoluti 2018. Migliorato di quasi due decimi il 26.91 che aveva siglato lui stesso lo scorso anno ai Mondiali. Un incedere impressionante, nei secondi ...

Nuoto - Margherita Panziera strepitosa : RECORD ITALIANO sui 100 metri dorso - prima azzurra sotto il minuto : Margherita Panziera balza agli onori della cronaca della terza giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto. La 22enne ha infatti realizzato il RECORD ITALIANO sui 100 metri dorso durante la prima frazione della staffetta 4x100m mista poi vinta dalla sua Fiamme Oro: la veneta è diventata la prima azzurra capace di abbattere il fatidico muro del minuto, il suo perentorio 59.96 batte di due decimi abbondanti il tempo siglato da Elena ...

Nuoto - Ilaria Cusinato indemoniata sui 200 misti : a un centesimo dal record italiano di Alessia Filippi! : Ilaria Cusinato ha incendiato lo Stadio del Nuoto di Riccione dove si stanno disputando i Campionati Italiani Assoluti. La veneta si è scatenata sui 200 metri misti e ha riscritto un pezzo della storia italiana in questa specialità: ha nuotato un incredibile 2:11.26, spingendosi a un solo centesimo dal mitologico record nazionale di Alessia Filippi (datato 29 maggio 2009, in piena epoca costumone) e realizzando così il miglior tempo in tessuto ...

Nuoto - Thomas Ceccon scatenato sui 100m dorso : nuovo record italiano juniores e settimo al mondo. Il 17enne vola agli Europei : Thomas Ceccon incanta a Riccione dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani 2018 di Nuoto. Il sorprendente classe 2001, ormai sempre più convincente promessa del nostro movimento, ha siglato un interessante 53.94 sui 100m dorso: si tratta del nuovo primato italiano juniores (ormai demolito il 54.24 di Simone Sabbioni datato 2014) e del settimo crono mondiale stagionale a livello assoluto. Il veneto, grazie al trionfo odierno (ha ...