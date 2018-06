Non sarà solo sport Con il Giro in rosa «la Valle in vetrina»

Flat tax - Garavaglia : “Possibile già ad agosto anche per partite Iva. Lavoriamo su pace fiscale - ma Non sarà un condono” : La Flat tax a partire da agosto, anche per le partite Iva. È quanto si auspica il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia: “Mi auguro che da agosto potremo iniziare a fare qualcosa per allargare i modelli di sistemi forfettari per le imprese, con fatturati ridotti, anche con una Flat tax per le partite Iva”, ha detto l’esponente leghista a L’intervista di Maria Latella su Skytg24. Un tema per il quale il nuovo ...

Immigrazione : Garavaglia - punto chiave è che trattato Dublino su può cambiare - Italia Non sarà più sola : Alla domanda se si faranno gli hotspot in Libia, poi, il viceministro dell'Economia ha risposto: "E' tutto da vedere. Così come bisognerà vedere cosa succede con la Tunisia. Poi - ha aggiunto - ...

Luigi Mastroianni lascia i social e dichiara : “Sara Non c’entra” : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: la clamorosa decisione di lui Qualche ora fa Luigi Mastroianni ha scritto un post su instagram, che ha lasciato i suoi numerosissimi fan davvero di stucco. Cosa ha detto l’ex corteggiatore del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi? Il ragazzo ha annunciato senza tanti giri di parole: “Comunico che nei giorni a venire non sarò più presente nei social per motivi personali. Le ...

Salvini Non sarà un ConteMa la “grana” 5 stelle lo aiuteràLa strategia per sfilarsi dal governo : L’asse Macron/cinq étoile potrebbe, oggi, apparire penalizzante per il ministro Salvini, ma farà parte dell’elenco che il leghista utilizzerà, in caso di divergenze, per far saltare “il piatto di governo”. Il “Conte Casalino” prende il pallino internazionale, ma rischia l’impopolarità nazionale. Il vero Premier, e futuro aspirante tale, viene umiliato, nella ...

Giallo di Melzo - l'autopsia : Sara Luciani Non è morta annegata : Sara Luciani, la ventunenne di Melzo il cui cadavere è stato rivenuto nei giorni scorsi nelle acque del canale Muzza (una diramazione del fiume Adda), non è morta annegata. Lo rivelano i primi esiti dell'autopsia secono i quali la ragazza era già senza vita quando è finita in acqua. Sulle cause effettive del decesso, però, al momento non ci sono certezze perché dal medesimo esame autoptico non sarebbero emerse ferite o lesioni causate da ...

La rimonta del PD che Non ci sarà : L'inchiesta sul nuovo stadio della Roma dovrebbe essere l'occasione per rialzare al testa. Ma i tempi non sono ancora maturi

Uomini e Donne news : Luigi Mastroianni si prende una pausa dai social - ma Sara Affi Fella Non c’entra : Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni si prende una pausa dai social ma specifica: “Sara non c’entra” Di Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella si è parlato tantissimo in questi giorni. I due protagonisti di Uomini e Donne, però, dopo la scelta hanno più volte continuato a dire di essere felici e contenti insieme fuori […] L'articolo Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni si prende una pausa dai social, ma Sara Affi Fella ...

MELZO - SARA LUCIANI Non È MORTA ANNEGATA/ Ultime notizie : segni sul corpo causati da trascinamento nel canale? : MELZO, SARA LUCIANI non è MORTA ANNEGATA, i primi risultati dell’autopsia: una vicenda dai molti lati oscuri. Dopo i primi accertamenti autoptici, é esclusa la morte per annegamento(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 21:46:00 GMT)

Melzo - Sara Luciani Non è annegata nel canale/ Milano ultime notizie : ipotesi in campo e il ‘mistero’ cocaina : Melzo, Sara Luciani non è morta annegata, i primi risultati dell’autopsia: una vicenda dai molti lati oscuri. Dopo i primi accertamenti autoptici, é esclusa la morte per annegamento(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:30:00 GMT)

SARA LUCIANI Non È MORTA ANNEGATA NEL CANALE/ Ultime notizie Melzo - dall'autopsia nessun segno di violenza : Melzo, SARA LUCIANI non è MORTA ANNEGATA, i primi risultati dell’autopsia: una vicenda dai molti lati oscuri. Dopo i primi accertamenti autoptici, é esclusa la morte per annegamento(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Melzo - Sara Luciani Non è morta annegata/ I primi risultati dell’autopsia : una vicenda dai molti lati oscuri : Melzo, Sara Luciani non è morta annegata, i primi risultati dell’autopsia: una vicenda dai molti lati oscuri. Dopo i primi accertamenti autoptici, é esclusa la morte per annegamento(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Milano - Sara Luciani Non è annegata : ecco i primi risultati dell'autopsia : Non è morta annegata Sara Luciani, la ragazza di 21 anni ritrovata cadavere nelle acque del canale Muzza due giorni fa. Era scomparsa da Melzo, nel Milanese, la sera dell'8 giugno scorso, dopo essere ...

F1 - GP Francia 2018 : programma - orari e tv. Novità - la gara Non sarà alla solita ora… : Nel weekend del 22-24 giugno si disputerà il GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. I bolidi a quattro ruote torneranno a essere protagonista in terra transalpina dopo addirittura dieci anni di assenza ma non si girerà più a Magny-Cours, bensì sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet da cui il Circus è assente dal 1990. Si torna in Europa dopo la roboante vittoria di Sebastian Vettel in Canada. Il tedesco della Ferrari è tornato in ...

I cast de Il trono di spade e Westworld Non saranno al San Diego Comic-Con 2018 : l’annuncio di HBO : Niente draghi né androidi quest'anno nella Hall H del San Diego Comic-Con: HBO ha annunciato che i cast delle sue due serie di punta, Il trono di spade e Westworld, non saranno presenti alla famosa convention californiana. "A causa dei piani di produzione e delle date d'uscita de Il trono di spade e Westworld, queste serie non verranno presentate al San Diego Comic-Con quest'estate" ha detto un rappresentante dell'emittente via cavo ...