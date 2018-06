Non è certo con le formule del secolo passato che si sconfiggerà il fronte sovranista

L’annuncio di D’Alema : “Non so se tornerò nel Pd - ma di certo Non mi ricandiderò mai più” : Massimo D'Alema, esponente di Liberi e Uguali, annuncia che non si ricandiderà mai più: "Non ci penso neanche", risponde aggiungendo: "Non so se io o Bersani torneremo mai nel Pd". D'Alema sostiene che il progetto di LeU è ancora vivo e che ora la sinistra si deve riprendere dallo stordimento delle elezioni "tutti insieme, in prospettiva".Continua a leggere

Futuro incerto - Alisson spaventa la Roma : il portiere brasiliano Non scarta l’ipotesi cessione : Il portiere della Roma ha parlato dal ritiro della Nazionale brasiliana, non scartando la possibilità di un addio ai giallorossi “Il Futuro? Sono concentrato ora sul mio lavoro in nazionale. Il mio agente cercherà la soluzione migliore per me e per la Roma, indipendentemente dal fatto che rimanga o meno. Al momento mi concentro sul presente, al resto penserò dopo”. Lo ha detto il portiere della Roma e del Brasile dal ritiro della ...

PINO È/ Critiche per il concerto in memoria di Pino Daniele - ma Non mancano gli apprezzamenti vip : S'intitola "Pino è" il concerto-evento allo stadio San Paolo di Napoli dedicato a Pino Danieli. I pensieri dei vari ospiti a partire da Giuliano Sangiorgi ed Emma.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:47:00 GMT)

Foto e video di Vasco Rossi a Torino l'1 giugno - scaletta del VascoNonStop Live : il rocker incontra i fan prima del concerto : ... versione strumentale 1978, Interludio 2018 C'è chi dice no Gli spari sopra Stupido hotel Siamo soli Domenica lunatica Il mondo che vorrei , Electro dance medley, Brava / L'uomo più semplice / Ti ...

Concerto Vasco Rossi - Torino/ Stadio Olimpico - scaletta : "Non c’è niente di facile o comodo" (1 giugno) : Vasco Rossi apre ufficialmente oggi 1 giugno il Vasco Non Stop Live Tour 2018 dallo Stadio Olimpico di Torino: informazioni dell'evento e probabile scaletta.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 23:38:00 GMT)

Collina : "Arbitro Real-Juve? Oliver Non era certo inesperto..." : ... perché le competizioni nazionali hanno un broadcaster che trasmette queste partite, così come la Fifa e addirittura il broadcaster per la Coppa del Mondo. La Champions viene giocata in 18-20 Paesi ...

Problemi tecnici ad Amici - Maria De Filippi : 'Forse a un certo punto Non ci vedrete più' : Un blocco pubblicitario decisamente troppo lungo ha messo in allarme i fan di Amici di Maria De Filippi. E' successo pochi minuti fa quando la semifinale del talent di canale 5 sembrava non volesse ...

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna negato dalla Soprintendenza - la band : “Non vogliamo mica distruggere la piazza” : È ancora polemica per il blocco da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio in merito al concerto de Lo Stato Sociale a Bologna, nella cornice di Piazza Maggiore. A due settimane dall'evento, ancora non è chiaro se la band potrà esibirsi definitivamente o meno. Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna è in programma il 12 giugno, ad ingresso libero e gratuito. Non è cosa insolita l'organizzazione di eventi nella ...

Camila Cabello Non si esibirà al prossimo concerto di Taylor Swift : ecco perché : Si è sentita poco bene dopo i BBMAs The post Camila Cabello non si esibirà al prossimo concerto di Taylor Swift: ecco perché appeared first on News Mtv Italia.

Enzo Tortora : una carriera televisiva di successo - ma Non certo lineare : Per ricordare Enzo Tortora nel trentennale della sua scomparsa, evitando la prevedibile retorica e lasciato ad altri l’ineludibile compito di tornare sulle tragiche vicende del suo assurdo caso giudiziario, mi pare opportuno riflettere su alcuni aspetti della sua carriera televisiva. Il suo percorso fu infatti straordinario per successi, popolarità e creatività, ma non certo lineare. Per due volte Tortora fu allontanato dalla Rai. La prima agli ...

“Barbara - Non farlo!”. GF - ecco chi arriva nella casa. Sconcerto tra i concorrenti e il pubblico. Ed è subito rivolta : “Adesso basta!” : Al grande Fratello sta succedendo di tutto. Barbara D’Urso e la produzione, forse per il fatto che il programma non è seguito (e sponsorizzato) come vogliono, sembra si stiano giocando il tutto per tutto. La batteria finale dei fuochi d’artificio (ma non è detto che questa sia la fine, bensì un principio di trash) è valsa sì un ottimo share ieri sera, ma a che prezzo? Grandi grandissimi colpi di scena: Prima Mariana che perde al ...

MotoGP - GP Francia 2018 : la riscossa di Andrea IanNone. Due podi consecutivi - ma futuro incerto. Verso un clamoroso ritorno alla Ducati? : Il mercato della MotoGP è in pieno fermento per la stagione 2019. Tante caselle sono già state assegnate: la Yamaha ha già confermato sia Valentino Rossi che Maverick Viñales ben prima dell’inizio del Mondiale, la Honda ha fatto lo stesso con Marc Marquez, Johann Zarco ha invece comunicato poche settimane fa il suo passaggio alla KTM. Altre tessere, però, devono ancora trovare il loro posto in un mosaico sempre più complicato da ...