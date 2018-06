NOEMI CARROZZA | MORTA STELLA DEL NUOTO SINCRONIZZATO Video | il Governatore del Lazio

NOEMI CARROZZA - morta stella del nuoto sincronizzato/ Video - incidente a Ostia : il talento in piscina : Noemi Carrozza, morta in incidente a Ostia, 20enne stella del nuoto sincronizzato perde la vita in motorino. Trasportata in ospedale, è deceduto poche ore dopo il ricovero(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:01:00 GMT)

NOEMI CARROZZA - promessa del nuoto azzurro - muore in un incidente a Ostia : Un gravissimo lutto ha colpito il nuoto sincronizzato azzurro: la baby promessa della piscina, Noemi Carrozza, è morta ieri a 20 anni in un incidente in motorino a Ostia, in provincia di Roma.La giovane atleta, che non aveva ancora compiuto 21 anni, stava attraversando la cittadina alle porte di Roma nel primo pomeriggio di ieri quando ha perso il controllo del mezzo ed è stata sbalzata di sella finendo sull'asfalto. La Carrozza, tesserata della ...

