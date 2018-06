Nina Moric e Luigi Favoloso | il ritorno di fiamma dopo il GF

lanostratv

(Di sabato 16 giugno 2018) Grande Fratello:fa una dedica a, come ogni edizione del GF che si rispetti, ha lasciato il suo compagno,, durante uno degli appuntamenti in diretta del reality show targato Mediaset. Ma,la fine del programma condotto da Barbara d’Urso, sembra essere tornato il sereno. A confermarlo ci ha pensato il secondo concorrente espulso da quest’edizione del programma, attraverso un post sul suo profilo Instagram. Se c’è una storia che non può finire, quella è la nostra. Ha scritto il romantico, confermando al popolo della rete che la loro relazione, in fondo, non è mai davvero finita, nonostante il suo comportamento durante la partecipazione al GF non sia stato dei migliori. Anche se alcuni telespettatori non sono del tutto convinti delle parole del compagno di. Ovvero, secondo molti i due in realtà ...