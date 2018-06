Nigeria | Iheanacho racconta | Mio padre mi picchiava perché giocavo a calcio

ilgiornale

(Di sabato 16 giugno 2018) Kelechiè uno dei talenti più forti delno e giocherà il Mondiale con la nazionale africana inserita in un gruppo di ferro con Islanda, Argentina e Croazia. Il 21enne di Lagos, attualmente in forza al Leicester City, ai microfoni del quotidiano inglese Sun ha svelato un brutto retroscena sulla sua infanzia visto che illo:"Trovo ironico che miosia il mio primo tifoso, dato che ogni volta che mettevo il muso fuori di casa per giocare ami. Finivo sempre...dal lato sbagliato della sua cinta o di qualsiasi cosa gli capitasse sotto mano. A volte ci rido su, ma credo che fosse scritto da Dio nel mio destino che dovessi seguire un percorso del genere".La madre diè deceduta qualche tempo fa con l'attaccante che ha ammesso come sia triste che non possa essere con lui in Russia: "Mi rattrista il fatto che non sia qui con ...