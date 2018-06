Niente realtà virtuale o mista su Xbox

eurogamer

: RT @xmtwice: Ogni tanto mi fermo a pensare a Irama e Biondo che fanno i bad boys nelle foto e nelle storie quando in realtà sono entrambi d… - oceanidisogni : RT @xmtwice: Ogni tanto mi fermo a pensare a Irama e Biondo che fanno i bad boys nelle foto e nelle storie quando in realtà sono entrambi d… - slevpingbeauty : RT @xmtwice: Ogni tanto mi fermo a pensare a Irama e Biondo che fanno i bad boys nelle foto e nelle storie quando in realtà sono entrambi d… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Microsoft continuerà a concentrarsi su PC per quanto concerne, ma per, attualmente, non ci sono piani al riguardo.A riportarlo è IGN che mette dunque in pace i cuori di colo i quali speravano nell'arrivo di un qualche visore VR anche per la console Microsoft. Mentre Sony continua sulla sua strada continuando a supportare il suo visore PSVR su PlayStation 4, Microsoft non mostra alcun interesse nell'introdurre tale tecnologia anche sulla sua di console, lasciando dunque la VR e la mixed reality nelle mani dei PC, attualmente la migliore piattaforma senza ombra di dubbio per tale tecnologia.Per quanto concerne, attualmente Microsoft si sta concentrando sull'architettura di nuova generazione, le nuove console sono vicine o quanto meno le si sta costruendo, e chissà che per loro il VR possa rappresentare uno scenario convincente.Read more…