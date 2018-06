Netflix | i 3 film originali da non perdere

'Sense8' finisce - su Netflix un film chiude la serie delle sorelle Wachowski : Caricato su Netflix dalle ore 9 dell'8 giugno, 'Sense8 Finale' è l'episodio conclusivo - puntualizzando si tratta di un vero e proprio film di ben 151 minuti - della serie tv creata dalle sorelle Lana ...

Ibiza fa causa a Netflix per le ironie del film omonimo : Era difficile da immaginare ma anche un’isola come Ibiza può offendersi. E a scatenare le ire delle istituzioni isolane è stato niente meno che un film realizzato e diffuso su Netflix. La pellicola incriminata si chiama appunto Ibiza e racconta di due ragazze che scappano sull’isola alla ricerca di un fantomatico dj. Poco importa (come spesso accade nelle produzioni televisive e cinematografiche, in ogni caso) che le riprese si ...

Annientamento - film Netflix con Natalie Portman : trama e curiosità : Annientamento è tra i film original Netflix uscito in Italia il 22 febbraio 2018 sulla piattaforma streaming. La pellicola diretta da Alex Garland ha come protagonisti Natalie Portman, Oscar Isaac e Jennifer Jason Leigh. Di seguito ecco trama, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Annientamento: scheda TITOLO ORIGINALE: Annihilation DATA USCITA: 22/02/2018 GENERE: Drammatico, ...

Netflix : tutti i film in arrivo a giugno 2018 : Se non siete amanti di serie TV, non disperatevi perché Netflix ha il rimedio anche per voi. Per il mese di giugno in arrivo film di tutti i generi; dalla commedia romantica ' Come far perdere la ...

Netflix : le serie tv e i film in arrivo a giugno : Quarantacinque titoli tra cinema, serie, documentari di approfondimento e cartoni animati (per bambini e per adulti) arricchiranno questo mese la piattaforma in streaming di Netflix. Dieci, tra attesi ritorni, cult riconosciuti e novità pronte a farsi tali, gli appuntamenti da non perdere. In pole position, l’8 giugno, il grande finale formato film della serie interrotta e già più rimpianta per unicità e complessità emotiva, narrativa e ...

8 nuovi film da vedere in streaming su Netflix a giugno 2018 - : The Neon Demon Dal primo giugno «The Neon Demon» è un horror psicologico diretto da Nicolas Winding Refn ambientato nel mondo della moda. Segue le vicende di Jesse , Elle Fanning , , sedicenne che si ...

The Kissing Booth - il romanzo per adolescenti che diventa un film di Netflix : un dato di fatto che la letteratura moderna è fonte d'ispirazione per il cinema di oggi. The Kissing Booth è un esempio palese. Nato fra le pagine di Wattpad , piattaforma di Social Reading, nel 2014, ...

Netflix - ecco i film che spariranno a giugno : Se da una parte giugno vedrà l’arrivo di una nuova stagione di Glow e di Luke Cage, la conclusione di Sense8 e l’introduzione di un sacco di novità, dall’altra come sempre alcuni film spariranno dal catalogo. Dieci sono le opere che dovrete cercare di vedere in fretta: tra loro troviamo il bellissimo Zootropolis, il biopic su Steve Jobs con Michael Fassbender, The Danish Girl e un film su Batman, ma non quello che vi ...

Netflix produrrà un film da 150 milioni di dollari con Ryan Reynolds e Michael Bay : Netflix ha deciso di assoldare il protagonista di Deadpool , il canadese Ryan Reynolds e il regista di Transformers Michael Bay per produrre il suo primissimo blockbuster per cui ha già messo 150 ...

Gli Obama talent scout di Netflix - film e serie da produrre insieme : I più riconoscibili al mondo Per Ted Sarandos, responsabile dei contenuti della piattaforma streaming, i due 'sono tra le figure pubbliche più rispettate e riconoscibili del mondo, e occupano una ...

