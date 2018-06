Nessuno risponde più al telefono

«Abbiamo chiesto chi rappresenta la sinistra in Italia : Nessuno ha saputo rispondere» : ... del proprio quartiere, della città in cui vivono e dell' Italia , su ciò che pensano della politica esistente e di quella che vorrebbero, della destra e della sinistra , dello Stato e dell'economia. ...

'Non ci batte Nessuno '. E la Roma risponde al Barça : il tweet diventa virale : Potere dei social network. Distanze completamente annullate, interazioni totali da ogni parte del mondo e su qualsiasi argomento. Se uno dei temi di discussione è la partita più importante in Spagna e non solo, allora tutto diventa ancora più semplice. Milioni e milioni di spettatori a seguire il ...

Diritti Tv 2018 - 2021 - Sky risponde : «Tebas - la verità è un’altra. Nessuno crede alla Serie A come noi» : Sky Sport prende una posizione ufficiale sulla questione dei Diritti tv della Serie A 2018-2021 con un editoriale del direttore Federico Ferri trasmesso durante la puntata odierna di Sky Calcio Show e che vi riportiamo di seguito in forma integrale.Sky ha speso negli ultimi 15 anni per il calcio italiano più di chiunque altro e ha anche investito, stagione dopo stagione, per far crescere la bellez...