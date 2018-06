Nemmeno la condanna e la maxi-multa fermano Cristiano Ronaldo | tripletta alla Spagna

huffingtonpost

(Di sabato 16 giugno 2018) È già il Mondiale di. A Sochi il cinque volte Pallone d'Oro ha dato spettacolo nel 3-3 fra Portogallo e, di cui è stato, ovviamente, il protagonista principale. CR7 si è portato via il pallone di questa bellissima partita, con una: un penalty dopo 4 minuti, poi la rete del 2-1 in chiusura di primo tempo, con la decisiva collaborazione di De Gea, quindi la magnifica punizione a 3' dfine che ha definito il risultato. Un fuoriclasse assoluto.La giornata non si era aperta nel migliore dei modi per il campione portoghese. Unadi due anni, con la condizionale, e unadi 18,8 milioni:ha raggiunto un accordo con l'avvocatura di stato spagnola in merito al suo contenzioso con il fisco, ammettendo le sue responsabilità per quattro reati. Il portoghese vede ridotta la cifra evasa che scende ...