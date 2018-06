Nell’estate 2018 la fortuna potrebbe arrivare sotto l’ombrellone

romadailynews

(Di sabato 16 giugno 2018) Chi non rinuncia al tradizionale appuntamento con la lotteria Italia ricorderà di sicuro che lo scorso 6 gennaio il Lazio è stata una regione particolarmente baciata dalla dea bendata, che ha deciso di attribuire il primo premio da 5 milioni di euro alla cittadina di Anagni riservando alla capitale il quinto premio da 500 mila euro. In un periodo caratterizzato dalla crisi economica una vincita così ricca avrà concesso ai possessori dei biglietti vincenti di realizzare qualche progetto importante o, forse, il sogno di una vita. Sull’entusiasmo delle vincite di gennaio, nel Lazio è scoppiata una vera e propria caccia allacon la conseguenziale ricerca dei giochi con un jackpot così alto da cambiare in meglio la vita dei vincitori. In Europa esistono diverse lotterie milionarie sempre attive, di conseguenza lanon arriva soltanto il 6 gennaio mabussare alla ...