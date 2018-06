Neet | senza speranza perché senza esperienza

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 giugno 2018) Anche quest’anno, i dati Eurostat danno all’Italia la bandiera di capolista della speciale classifica europea della predeisul totale dei giovani di età compresa fra i 18 e i 24 anni. Isono i giovani che non lavorano e non studiano. Si tratta di un aggregato molto ampio all’interno del quale c’è di tutto. Ci sono coloro che hanno abbandonato gli studi prima di conseguire la scuola dell’obbligo o solo con la scuola dell’obbligo o poco più, ma anche i laureati (soprattutto in materie umanistiche) le donne che hanno deciso di sposarsi e di avere figli e smettono di cercare attivamente. Isono soprattutto nel Centro-Sud, ma c’è un nucleo corposo anche nel Centro-Nord e persino a Milano. Ci si può chiedere come mai abbiamo la percentuale dipiù alta d’Europa. La spiegazione del fenomeno è in quello che definisco il gap dilavorativa dei giovani. I ...