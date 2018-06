NBA – Kyrie Irving fa chiarezza sulla sua relazione con Kehlani e avverte i fan | “non mi

sportfair

: RT @Basketcaffe: @KingJames @JHarden13 @AntDavis23 @KDTrey5 @Dame_Lillard @Giannis_An34 @russwest44 @JoelEmbiid @aldridge_12 @DeMar_DeRozan… - NoLookPassStyle : RT @Basketcaffe: @KingJames @JHarden13 @AntDavis23 @KDTrey5 @Dame_Lillard @Giannis_An34 @russwest44 @JoelEmbiid @aldridge_12 @DeMar_DeRozan… - NoLookPassStyle : RT @lbertelli82: Mondiali: @RealPiccinini e @PIERPARDO come LeBron James e Kyrie Irving dei Cavs campioni Nba nel 2016. Due fuoriclasse ass… - lbertelli82 : Mondiali: @RealPiccinini e @PIERPARDO come LeBron James e Kyrie Irving dei Cavs campioni Nba nel 2016. Due fuoricla… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Attraverso un lungo post social,ha fattofine della storia con la sua ex, spiegando ai fan, arrabbiati con la ragazza, di non essere stato tradito Negli ultimi giorni alcuni rumor hanno destabilizzato la vita privata di. Il mondo del gossip ha attribuito la fine dellafracon la cantante, al fatto che la ragazza avrebbe tradito il playmaker dei Celtics. Notizia che ha fatto odiareda tutti i fan di, arrivati addirittura a boicottarla durante i suoi concerti.è dovuto intervenire in prima persona per farevicenda, spiegando di essere ancora molto legato alla ragazza e di non essere stato tradito: “mi dispiace, so di essere molto in ritardo. Sento il bisogno di parlare di questa cosa perché te lo devo e perché hai bisogno che il mondo possa guardarti per come sei realmente e ...