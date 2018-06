Nations League | l' Italia batte la Corea del Sud 3-2

(Di sabato 16 giugno 2018) Seconda vittoria consecutiva per l'in questo quarto round di VNL in corso di svolgimento indel Sud. Oggi i ragazzi di Blengini hanno avuto la meglio sui padroni di casa con il punteggio ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - completa il tris di vittorie! All’assalto dei canguri - bisogna battere l’Australia : L’Italia barcolla, traballa, fatica più del previsto, soffre e suda ma riesce comunque a salvarsi e rimane in corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri sono ben lontani dalla forma ideale, non esibiscono il gioco migliore, commettono qualche errore di troppo ma portano a casa le vittorie, la cosa più importante in questo momento. Dopo le affermazioni contro Cina e Corea del Sud, i ... : L’barcolla, traballa, fatica più del previsto, soffre e suda ma riesce comunque a salvarsi e rimane in corsa per la qualificazione alla Final Six delladimaschile. Gli azzurri sono ben lontani dalla forma ideale, non esibiscono il gioco migliore, commettono qualche errore di troppo ma portano a casa le vittorie, la cosa più importante in questo momento. Dopo le affermazioni contro Cina e Corea del Sud, i ...

Pallavolo – Nations League - Blengini si gode il successo sulla Corea : “è una vittoria davvero importante” : Il ct della Nazionale italiana di Pallavolo maschile ha commentato il successo ottenuto contro la Corea del Sud nella Volley Nations League ”Abbiamo fatto tanta fatica ma abbiamo conquistato una vittoria che, per come è maturata, è davvero importante”. Il ct dell’Italvolley Gianlorenzo Blengini sintetizza così il successo per 3-2 sulla Corea del Sud che tiene gli azzurri in corsa per la qualificazione alla Final Six della ... : Il ct della Nazionale italiana dimaschile ha commentato ilottenuto contro ladel Sud nella Volley”Abbiamo fatto tanta fatica ma abbiamo conquistato unache, per come è maturata, èimportante”. Il ct dell’Italvolley Gianlorenzosintetizza così ilper 3-2del Sud che tiene gli azzurri in corsa per la qualificazione alla Final Six della ...

Pallavolo – Nations League : l’Italia soffre ma vince - battuta la Corea del Sud in cinque set : I ragazzi di Blengini vincono in cinque set contro la Corea del Sud, incassando il secondo successo consecutivo nella Volley Nations League Seconda vittoria consecutiva per l’Italia in questo quarto round della Volley Nations League in corso di svolgimento in Corea del Sud. Oggi i ragazzi di Blengini hanno avuto la meglio sui padroni di casa con il punteggio di 3-2 (25-23, 25-19, 22-25, 22-25, 15-12) al termine di una gara dai due volti. ... : I ragazzi di Blengini vincono inset contro ladel Sud, incassando il secondo successo consecutivo nella VolleySeconda vittoria consecutiva per l’Italia in questo quarto round della Volleyin corso di svolgimento indel Sud. Oggi i ragazzi di Blengini hanno avuto la meglio sui padroni di casa con il punteggio di 3-2 (25-23, 25-19, 22-25, 22-25, 15-12) al termine di una gara dai due volti. ...

Volley - i convocati dell'Italia per la Nations League : assente Giannelli - Lanza capitano : Coach Blengini, ct della Nazionale maschile di Pallavolo, ha reso noto la lista dei convocati dell'Italia per gli incontri della quarta tappa di Nations League [VIDEO], in calendario questo fine settimana, quando gli azzurri affronteranno - nell'ordine - Cina, Corea del Sud e Australia. Confermata la presenza di Filippo Lanza, con lo schiacciatore che indossera' la fascia di capitano. Gli altri attaccanti della Nazionale italiana saranno Simone ... : Coach Blengini, ct della Nazionale maschile di Pallavolo, ha reso noto la lista deiper gli incontri della quarta tappa di[VIDEO], in calendario questo fine settimana, quando gli azzurri affronteranno - nell'ordine - Cina, Corea del Sud e Australia. Confermata la presenza di Filippo, con lo schiacciatore che indossera' la fascia di. Gli altri attaccanti della Nazionale italiana saranno Simone ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Corea del Sud 3-2 - le pagelle degli azzurri. Sabbi riemerge - positivo Maruotti : quanta fatica : L’Italia si è salvata contro la Corea del Sud e ha vinto per 3-2 una partita che sulla carta non doveva riservare problemi. Gli azzurri hanno sofferto tantissimo contro il fanalino di coda della Nations League ma sono riusciti a strappare un successo fondamentale per continuare a sognare la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle dei ragazzi di Chicco Blengini scesi in campo a Seoul. GABRIELE Maruotti: 6. Lo ... : L’Italia si è salvata contro la Corea del Sud e ha vinto per 3-2 una partita che sulla carta non doveva riservare problemi. Gli azzurri hanno sofferto tantissimo contro il fanalino di coda dellama sono riusciti a strappare un successo fondamentale per continuare a sognare la qualificazione alla Final Six. Di seguito ledei ragazzi di Chicco Blengini scesi in campo a Seoul. GABRIELE: 6. Lo ...