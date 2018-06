Natalie Portman critica Kushner | un super cattivo

Usa - Natalie Portman sull'ex amico Jared Kushner : 'È diventato un supercattivo' : Ospite del Late Show di Stephen Colbert, l'attrice Natalie Portman parla con il conduttore del suo rapporto con Jared Kushner, consigliere e...

V PER VENDETTA/ Su Canale 20 il film con Hugo Weaving e Natalie Portman (oggi - 5 giugno 2018) : V per VENDETTA, il film in onda su Canale 20 oggi, martedì 5 giugno 2018. Nel cast: Hugo Weaving e Natalie Portman, alla regia James Mcteigue. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Annientamento - film Netflix con Natalie Portman : trama e curiosità : Annientamento è tra i film original Netflix uscito in Italia il 22 febbraio 2018 sulla piattaforma streaming. La pellicola diretta da Alex Garland ha come protagonisti Natalie Portman, Oscar Isaac e Jennifer Jason Leigh. Di seguito ecco trama, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Annientamento: scheda TITOLO ORIGINALE: Annihilation DATA USCITA: 22/02/2018 GENERE: Drammatico, ...

Natalie Portman ha rifiutato il Premio Genesis - conosciuto come il 'Nobel israeliano' - Best Movie : ... la ricerca dell'eccellenza, la curiosità intellettuale e il desiderio di contribuire a rendere il mondo un posto migliore». Non si sono lasciate attendere le reazioni contrariate alla sua decisione, ...

Israele è più preoccupata dall’oltraggio di Natalie Portman che dalla collera di Hamas : Non è la bizza di una star di Hollywood. Ma è un rifiuto politico che interroga e scuote Israele più delle manifestazioni che si susseguono ai confini di Gaza, per il quarto venerdì di fila (bilancio provvisorio, due palestinesi ucciso e almeno 40 feriti). Il gesto di Natalie Portman, le motivazioni che ne sono alla base danno conto di un malessere profondo che investe le componenti più progressiste ...

