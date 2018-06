Napoli | rifiuti pericolosi aspettano da sei mesi la rimozione

Napoli - torna l'emergenza rifiuti a Pianura : sversamenti abusivi e rom a caccia di cibo : torna il caldo e torna no i rifiuti in strada a Pianura . Nel quartiere flegreo, ai confine Ovest della città di Napoli , nulla è cambiato dopo il primo grande allarme lanciato nelle scorse settimane. Le ...

Tassa sui rifiuti a Napoli : slittano le date di scadenza delle rate di pagamento : Il pagamento della Tassa sui rifiuti , in città, subisce uno slittamento. Lo rende noto l'amministrazione comunale con un comunicato nel quale si legge. 'In data odierna la giunta de Magistris, con ...

Napoli : è fermo il termovalorizzatore - torna il problema dei rifiuti in strada : Chiuso temporaneamente l'impianto di Acerra. Ma la situazione dovrebbe torna re presto alla normalità, rassicura il comune che garantisce di aver messo in atto tutte le misure necessarie -

Napoli sommersa dai rifiuti - la denuncia dell'A2A : «Il Comune sapeva del blocco» : Sono laconici alla A2A, perché nelle polemiche locali sulla gestione dei rifiuti non vogliono entrarci. Con gentilezza spiegano di non avere nulla da dire sulle questioni di oggi, chiariscono...

Rifiuti a Napoli - ecco il piano temporaneo per superare la crisi : Una quota dei flussi in evacuazione dal sito ecoballe di Ponte Riccio sarà sostituita con i Rifiuti in uscita dallo Stir di Caivano. Questa la soluzione temporanea, per 10 giorni a partire dal 26 ...