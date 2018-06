Napoli | Lobotka ' Siamo in trattativa | mi piacerebbe giocare con Hamsik'

Lobotka allo scoperto : “sto trattando col Napoli” : Stanislav Lobotka potrebbe essere il sostituto di Hamsik in mezzo al centrocampo del Napoli in caso d’addio del capitano partenopeo “Sono in contatto col Napoli da molto tempo. Stiamo ancora negoziando. Mi piacerebbe andarci, è un club eccellente, con un ottimo allenatore ed è regolarmente nelle coppe europee”. Parole e musica di Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco consigliato da Hamsik al Napoli. Il calciatore del ...

Bye bye Jorginho - De Laurentiis prenota Fabian Ruiz. E Lobotka conferma : 'Voglio il Napoli' : Grandi manovre a Napoli , in entrata e in uscita. Nelle prossime ore, il ds Giuntoli metterà a punto gli ultimi dettagli relativi all'affare Jorginho-City e, nel contempo, porterà avanti i contatti ...

Calciomercato Napoli - Lobotka : 'In contatto da tanto tempo - mi piacerebbe andare lì. Entro giugno sapremo' : Prima i sondaggi, poi l'interesse concreto. In cima alla lista dei possibili rinforzi per il cEntrocampo del Napoli del nuovo allenatore Carlo Ancelotti c'è Stanislav Lobotka. Un profilo che piace ...

Lobotka : 'Io e Hamsik insieme al Napoli' : ROMA - 'Io al Napoli ? Ci sono contatti da tanto tempo, mi piacerebbe e mi piacerebbe anche giocarci insieme ad Hamsik . Il Celta mi ha chiarito che di fronte ad un'offerta importante mi lascerebbe ...

Calciomercato Napoli - trattativa per Lobotka : “Sono in contatto col Napoli da molto tempo. Stiamo ancora negoziando. Mi piacerebbe andarci, è un club eccellente, con un ottimo allenatore ed è regolarmente nelle coppe europee”. Lo ha detto il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka in un’intervista al quotidiano Pravda. Lobotka, 24 anni, ha ammesso che ” Il Celta ha detto che se arriva un’offerta importante non ha problemi a cedermi. Ma deve essere adeguata, ...

Sky - Modugno : 'Il Napoli sta perfezionando la cessione di Jorginho. Ruiz e Lobotka in pole' : Il collega di Sky Sport, Francesco Modugno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: Sarà un mercato molto lungo, il Napoli sta perfezionando la cessione di Jorginho, a quel punto il ...

Napoli - Lobotka con i soldi di Jorginho : Sprint del Napoli per Lobotka . Il centrocampista del Celta Vigo , inseguito dall'Inter a gennaio, si avvicina al club azzurro, che lo considera la prima scelta per il post Jorginho. Nelle prossime ...