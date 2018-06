Nainggolan all’Inter | c’è anche la conferma del ‘Ninja’ | l’ammissione del belga lascia

sportfair

(Di sabato 16 giugno 2018) Il centrocampista della Roma avrebbe rivelato ad alcuni tifosi la volontà del club giallorosso di volersi privare di lui. L’Inter e Spalletti lo aspettano L’avventura di Radjacon la maglia della Roma pare essere arrivata ai titoli di coda, il centrocampistaè ormai al centro di una trattativa che coinvolge i giallorossi e l’Inter, decisa a regalare a Spalletti uno dei suoi pupilli. Il ‘Ninja’ è tornato nella Capitale per qualche giorno di relax, giocando a padel in un famoso circolo di Roma Nord dove Radja si presenta spesso. Marco Alpozzi/LaPresse Nessuna parola ai fans assiepati per vederlo, tutto il contrario di quanto sarebbe successo a Fiumicino due sere fa quando, secondo la Gazzetta dello Sport,avrebbeto ad alcuni tifosi: “Mi vogliono vendere…“. Una frase che sottolinea come la trattativa tra ...