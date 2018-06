Museo Porsche - Viaggio nella mostra per i 70 anni - FOTO GALLERY

quattroruote

(Di sabato 16 giugno 2018) Per festeggiare i suoi primi 70di storia laha organizzato unesposizione celebrativa allinterno del proprioa Zuffenhausen. Allinterno della70 years of thesports car gli appassionati potranno vedere tutti i modelli più importanti mai realizzati dal costruttore, compresa la prima vettura a portare il nome, una 356 Roadster del 1948: la Casa tedesca, infatti, è tra le poche al mondo a possedere il primo esemplare mai prodotto dal proprio marchio. Gli oltre 5.600 metri quadri dellesposizione tematica saranno visitabili fino al 4 gennaio 2019, tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 9 del mattino alle 6 di sera: il prezzo dingresso è di 8 euro per gli adulti ed è gratuito per i bambini fino a 14