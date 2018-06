Muore in incidente a Ostia stella del nuoto sincronizzato

Incidente a Ostia : Muore giovane stella del nuoto sincronizzato : E’ Noemi Carrozza, atleta 20enne di nuoto sincronizzato, la ragazza morta ieri pomeriggio in un Incidente stradale su via Cristoforo Colombo a Ostia. “Una tragica notizia strazia il cuore del nuoto sincronizzato italiano – si legge sul sito della Federnuoto – Noemi Carrozza è morta a causa di un Incidente in motorino. Avrebbe compiuto 21 anni l’11 settembre ed era tesserata per la società romana All Round. La ...

Incidente shock a Spresiano : colpito al collo dalla motosega - Muore dissanguato : La vittima colpita dalla motosega elettrica che gli ha causato un profondo taglio alla trachea e provocato una vastissima emorragia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Pare che l'uomo stesse tagliando della legna quando, posando la lama su un ciocco, questa è rimbalzata colpendolo mortalmente.Continua a leggere

Fincantieri - incidente sul lavoro : operaio cade dal ponte nave e Muore davanti ai fratelli : L'operaio di 43 anni è caduto nel vano ascensore della nave da crociera in costruzione facendo un volo di oltre dieci metri mentre stava eseguendo lavori di saldatura per una ditta esterna impegnata nel cantiere di Fincantieri a Sestri Ponente, Genova.Continua a leggere

Luigi Muore a 18 anni in un incidente : il post del padre (che svela la sua identità) : Un ragazzo di 18 anni, Luigi Borrelli, ha perso la vita questa notte in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto nel quartiere di Ponticelli, a

Tragedia per Diego - vittima di un prete pedofilo a Napoli : Muore in un incidente il figlio diciottenne : A dolore si aggiunge altro dolore. Diego Esposito, vittima di abusi sessuali da parte del sacerdote napoletano don Silverio Mura, sta vivendo una Tragedia familiare: il figlio Luigi di appena 18 anni ...

Incidente in moto a Ravenna : Muore Lorenzo “Lollo” - aveva appena compiuto 27 anni : Il giovane centauro Lorenzo Bianchini avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava affrontando una curva. Il tragico Incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa, mentre il ventisettenne stava raggiungendo degli amici. I sanitari intervenuti sul posto hanno tentato a lungo di salvargli la vita.Continua a leggere